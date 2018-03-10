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    Аль-Хуси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Камеры внешнего наблюдения зафиксировали момент взрыва в столице Йемена. Видео
    Камеры внешнего наблюдения зафиксировали момент взрыва в столице Йемена (18+) 
    23:46 09.10.2014
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    Не менее 47 человек погибли, 75 получили ранения при взрыве в столице Йемена Сане, сообщает Министерство здравоохранения Йемена.
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    Повстанцы не намерены покидать столицу Йемена
    06:12 06.10.2014
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    Причиной всплеска насилия в Йемене стало сокращение субсидий на нефтепродукты, что привело к росту цен на топливо примерно в два раза.
    Йемен
    Боевиков-шиитов из движения "Аль-Хуси" в Йемене возьмут в армию и полицию - СМИ
    02:36 29.09.2014
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    Центральные власти Йемена готовы включить более десяти тысяч боевиков шиитского повстанческого движения "Аль-Хуси" в состав армии и сил безопасности страны, сообщают в воскресенье йеменские СМИ.
    Йемен. Архивное фото
    Число погибших в результате взрыва в йеменской больнице достигло 15 человек
    00:33 29.09.2014
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    Число погибших в результате подрыва террористом-смертником автомобиля вблизи военной базы боевиков шиитского повстанческого движения "Аль-Хуси" в йеменской провинции Мариб возросло до 15 человек, сообщил представитель одного из местных племен.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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