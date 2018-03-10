Корабль ВМФ России "Приазовье" с 308 гражданами из 19 государств, эвакуированных вчера из зоны военных действий в районе Адена, прибыл в порт Джибути, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Все эвакуированные граждане находятся в безопасности на борту российского корабля, который к утру доставит их в Джибути, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".