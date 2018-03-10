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    Аль-Джазира (телекомпания)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Нетаньяху намерен закрыть телеканал "Аль-Джазира"
    02:15 27.07.2017
    62На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил что неоднократно обращался к правоохранителям, призывая закрыть офис телеканала в Иерусалиме.
    Флаг США
    США поместили журналиста "Аль-Джазиры" в список предполагаемых террористов
    07:06 09.05.2015
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    Зайдан на протяжении долгого времени занимал должность начальника отделения "Аль-Джазиры" в пакистанской столице Исламабаде и в основном освещал деятельность террористических группировок "Талибан" и "Аль-Каида".
    Абдель-Фаттах ас-Сиси
    Президент Египта помиловал журналиста "Аль-Джазиры" из Австралии
    17:31 01.02.2015
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    Австралийского журналиста Питера Гриста ждет немедленная депортация. Приговор, вынесенный ранее журналистам спутникового телеканала, вызвал жесткую реакцию на Западе.
    Молоточек судьи
    Запад осудил приговор журналистам телеканала "Аль-Джазира" в Египте
    23:00 23.06.2014
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    Австралийское правительство шокировано приговором. Глава МИД Нидерландов Франс Тиммерман вызвал посла Египта, как и британский министр иностранных дел.
    Судебный молоток
    Египетский суд запретил вещание филиала телеканала ''Аль-Джазира''
    15:17 03.09.2013
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    Административный суд в Египте вынес постановление о прекращение вещания и закрытии офиса местного филиала катарского телеканала ''Аль-Джазира''. У филиала ''Аль-Джазиры'' нет разрешения на деятельность в Египте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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