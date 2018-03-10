Зайдан на протяжении долгого времени занимал должность начальника отделения "Аль-Джазиры" в пакистанской столице Исламабаде и в основном освещал деятельность террористических группировок "Талибан" и "Аль-Каида".
Административный суд в Египте вынес постановление о прекращение вещания и закрытии офиса местного филиала катарского телеканала ''Аль-Джазира''. У филиала ''Аль-Джазиры'' нет разрешения на деятельность в Египте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".