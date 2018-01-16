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    Политика

    Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (297)

    (обновлено: )931130
    За поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, в которой предполагается признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.
    Заседание Верховной Рады 16 января 2018 года
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады не смогли признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями, сообщает News One.

    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Украинское фото
    Пожар и драки: под Радой требуют принятия закона о реинтеграции Донбасса

    За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.

    Рада рассматривает этот документ во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны, что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

    В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

    В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

    Ранее сообщалось, что в городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.

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