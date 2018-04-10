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    В ФСБ РФ готовы к возможным терактам со стороны Украины на Крымском мосту

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (275)

    (обновлено: )25250
    По словам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, силовыми структурами организован контроль обстановки в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней.
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Силовые структуры РФ контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы отразить угрозу терактов, в том числе со стороны Украины, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ РФ Александр Бортников.

    Керченский мост, 1 февраля 2018 года
    kerchinfo.com
    Появились новые фото Крымского моста

    "Силовыми структурами организован контроль обстановки в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней, их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе, со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины, вынашивающих намерение совершить диверсии на территории Крымского полуострова", — сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

    Бортников назвал антитеррористическую защиту Крымского моста одним из приоритетов в совершенствовании общегосударственной системы противодействия терроризму.

    По его словам, с учетом ожидаемого открытия автомобильного движения по Крымскому мосту субъектам транспортной инфраструктуры, организациям-застройщикам и заинтересованным государственным органам необходимо обеспечить транспортную безопасность перехода в соответствии с требованиями, предъявляемыми как к эксплуатируемым, так и к строящимся объектам.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

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