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    В сети появилось видео нейтрализации террориста спецназом ФСБ РФ в Дагестане

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    Национальный антитеррористический комитет РФ обнародовал видеозапись контртеррористической операции в Дагестане. Ранее в ходе спецоперации в Дагестане был нейтрализован бандит, связанный с террористами ИГ.
    Канал Следственного комитета РФ на Youtube

    В субботу, 24 марта, спецназ ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения был нейтрализован.

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    По данным силовиков, им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности.

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