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    Минобороны РФ: террористы в Сирии собираются уничтожить гумконвой ООН

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (432)

    (обновлено: )12911
    По информации российского Центра по примирению, боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Дума, спланированного на ближайшее время.
    Ситуация в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" готовят провокацию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в сирийской Думе, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

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    "Поступили данные, что боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Дума, спланированного на ближайшее время. Террористы намерены обстрелять колонну из минометов и обвинить в этом правительственные силы", — сообщил он.

    "Действия незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, обстрелы ими Дамаска и препятствование выходу мирного населения являются военными преступлениями. Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований остановить произвол в отношении местных жителей, прекратить вооруженные провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов", — сказал Евтушенков.

    Ранее помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов заявлял, что США, накачивая курдов самым современным оружием, фактически спровоцировали Турцию на проведение военной операции в сирийском Африне.

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