наверх
27.02.201808:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп в последнее время не говорил с Путиным о Сирии - Белый дом

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (429)

    (обновлено: )40
    Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что ей неизвестно о каких-либо телефонных переговорах главы Белого дома с российским коллегой.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Президент Дональд Трамп в последнее время не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP
    Дубовик: очевидно, что Трамп "случайный" президент

    Сандерс спросили, был ли телефонный разговор двух лидеров о ситуации в Сирии в последние дни. "Я не знаю о каких-либо разговорах, не думаю, чтобы что-либо подобное имело место", — сказала пресс-секретарь американского президента.

    Читайте также — The National Interest: как нам разрешить украинский кризис?

    СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил ранее, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Ситуация на дорогах из-за снегопада в Одессе. Архивное фото
      Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
      Медуниверситет им. Богомольца
      Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
      ЖКХ, тарифы
      Тотальная нищета, рост цен и тарифов
      Флаг России
      Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?