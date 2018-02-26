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    Турция вводит в сирийский Африн подразделения спецназа

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (427)

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    В Африн направлены силы специального назначения турецкой армии с целью "защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения операции", заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    "Анадолу"

    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Турция вводит в сирийский Африн армейский и полицейский спецназ с целью "успешного завершения операции и защиты мирных жителей", заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    "В Африн направлены наши силы специального назначения с целью защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения операции", — заявил Боздаг в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос о вводе военного и полицейского спецназа в Африн.

    Он также заявил о продолжении авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований в Арфине.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

    Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

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