Турция вводит в сирийский Африн подразделения спецназа

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Турция вводит в сирийский Африн армейский и полицейский спецназ с целью "успешного завершения операции и защиты мирных жителей", заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"В Африн направлены наши силы специального назначения с целью защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения операции", — заявил Боздаг в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос о вводе военного и полицейского спецназа в Африн.

Он также заявил о продолжении авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований в Арфине.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.