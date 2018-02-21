Сирийские войска вошли в Африн

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Колонна Сирийских национальных сил дошла до Африна, несмотря на обстрелы турецкой артиллерии, заявил в беседе с РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.

"Мы поддерживаем контакт с сирийской армией, властями, властью в Африне и курдскими отрядами самообороны (YPG). Силы, направленные (в Африн), направлены от сирийского правительства, от командования сирийской армии. Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что он остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны, силы уже в Афине",- сказал Хеду.

По его словам, на блокпосту курдских сил на въезде в кантон Африн под артиллерийский обстрел попали десятки журналистов, во время освещения передвижения колонны СНС в направлении Африна.

"Президент, правительство и турецкие СМИ выступили с заявлениями с конфессиональным подтекстом, заявляя что эти силы шиитские. Мы в Сирии гордимся нашим конфессиональным и национальным многообразием. Мы 32 дня отражаем турецкую агрессию, которая в военном плане безуспешна. Они возможно продвинулись на ряд позиций, но в целом военная компания безуспешна",- добавил Хеду.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.