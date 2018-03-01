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    США спровоцировали Турцию на военную операцию в Сирии - Совбез России

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (430)

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    По словам помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктова, поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. США, накачивая курдов самым современным оружием, фактически спровоцировали Турцию на проведение военной операции в сирийском Африне, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

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    "Курды буквально накачиваются (американским – ред.) самым современным оружием. Поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений фактически спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна", — сказал собеседник агентства.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

    Полностью интервью с Венедиктовым будет опубликовано на сайте ria.ru в 10.00.

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