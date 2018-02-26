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    США призвали Сирию прекратить наступательные операции

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (428)

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    По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.
    Сирийская армия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. США призывают сирийские власти прекратить наступательные операции, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

    Опубликовано видео удара, которым уничтожили боевиков в Идлибе, где ранее был сбит Су-25
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    Она обвинила сирийские власти в бомбардировках и артиллерийских обстрелах. "Использование режимом хлорина в качестве оружия только усугубляется", — добавила Сандерс, не уточнив, идет ли речь о старых обвинениях, которые сирийские власти отрицают, или о каких-либо новых случаях.

    "США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи", — сказала Сандерс журналистам. На вопрос, можно ли считать это предупреждением властям Сирии, она ответила: "Президент (Дональд Трамп) предупредил режим (президента Башара) Асада уже давно, и мы повторяем это, когда говорим, что США призывают покончить с наступательными операциями".

    СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

    Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.

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