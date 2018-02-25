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    Коалиция нанесла массированный авиаудар по мирным деревням в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (425)

    (обновлено: )34406
    По данным СМИ, авиаударам подверглись деревни Аш-Шаафа и Захрат-Аллюни в провинции Дейр-эз-Зор, помимо погибших, ранения получили десятки граждан.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    REUTERS Omar Sanadiki

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. ВВС международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" нанесли удары по деревням в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 29 мирных жителей, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

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    Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

    По данным агентства, авиаударам подверглись деревни Аш-Шаафа и Захрат-Аллюни в провинции Дейр-эз-Зор, помимо погибших, ранения получили десятки граждан.

    Смотрите также: Турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь"

    СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Однако вооруженные бандформирования продолжают обстреливать центр и окраины Дамаска.

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