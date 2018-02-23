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    В мире

    Трамп назвал единственную цель США в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (421)

    (обновлено: )65906
    По словам американского лидера, Соединенные Штаты находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от Исламского Государства", после чего они "уйдут домой".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. США находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ", после чего они "уйдут домой", заявил президент США Дональд Трамп.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    Он также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.

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    "То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор", — сказал Трамп на пресс-конференции с австралийским премьер-министром.

    Накануне сообщалось, что в результате ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года погиб 841 человек.

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