Трамп назвал единственную цель США в Сирии

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. США находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ", после чего они "уйдут домой", заявил президент США Дональд Трамп.

Он также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.

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"То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор", — сказал Трамп на пресс-конференции с австралийским премьер-министром.

Накануне сообщалось, что в результате ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года погиб 841 человек.