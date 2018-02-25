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    Пять группировок создали в Сирии единый центр руководства

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (424)

    (обновлено: )17304
    Вооруженными формированиями "Аль-Ислам", "Джебхат Ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Фаджр Аль-Умма" создан единый центр руководства действиями группировок.
    Лагерь беженцев Вафидин в районе гуманитарного коридора между Дамаском и Восточной Гутой в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Пять незаконных вооруженных формирований создали в сирийской Восточной Гуте единый центр руководства, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    "Продолжается обострение обстановки в Восточной Гуте. В данном анклаве вооруженными формированиями "Аль-Ислам", "Джебхат Ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Фаджр Аль-Умма" создан единый центр руководства действиями группировок", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии фиксирует непрекращающиеся случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

    В Минобороны также отметили, что боевики "Джейш Аль-Ислам" продолжают удерживать сотни заложников, в том числе женщин и детей, в тюрьмах, используемых совместно с террористическим формированием "Джебхат Ан-Нусра". Кроме того, в военном ведомстве добавили, что НВФ продолжают блокировать возможность выхода мирного населения в Восточной Гуте.

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    СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Однако вооруженные бандформирования продолжают обстреливать центр и окраины Дамаска.

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