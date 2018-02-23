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    Пентагон до сих пор не знает, попали ли россияне под удар США в Сирии

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (420)

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    Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что "удар в Сирии был нанесен в целях самообороны", однако ведомству неизвестно, были ли среди ликвидированных боевиков россияне.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Министерство обороны США все еще не располагает данными о том, попали ли россияне под удар США в Сирии в начале февраля, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

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    В ночь на 8 февраля коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что среди проправительственных вооруженных формирований были граждане РФ.

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    "Наш удар в Сирии был нанесен в целях самообороны, мы ясно это заявили. Мы увидели, что эта плохая группа (военных) двигалась на нас. Мы до сих пор не знаем, и я не хочу предполагать, какие были намерения и какой был состав этой группы", — сказала Уайт на брифинге.

    "Мы использовали нашу линию по предотвращению конфликтов до, во время и после удара. И россияне нас заверили, что россияне там не были задействованы. Это все детали, которые у меня есть", — добавила представитель Пентагона.

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным данным, в результате вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Она уточнила, что эти данные еще требуют проверки, но "речь не идет о российских военнослужащих".

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