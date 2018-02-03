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    Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

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    Минобороны РФ обнародовало видео удара, которым были уничтожены боевики в провинции "Идлиб" в Сирии, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25.
    Ruptly в youtube

    Стратегическая авиация России нанесла новые удары по ИГ в Сирии. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Стратегическая авиация России нанесла новые удары по ИГ в Сирии
    Минобороны РФ обнародовало видео удара, которым были уничтожены боевики в провинции "Идлиб" в Сирии, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25.

    На ролике запечатлен момент удара.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре", откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25.

    Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра".

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