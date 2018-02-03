Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

Минобороны РФ обнародовало видео удара, которым были уничтожены боевики в провинции "Идлиб" в Сирии, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25.

На ролике запечатлен момент удара.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре", откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра".