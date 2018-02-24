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    В мире

    Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (422)

    (обновлено: )33511
    Принятая резолюция требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    Документ требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

    В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства" (ИГ), "Джебхат Ан-Нусры" и Аль-Каиды (запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с ИГ и "Аль-Каидой".

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость".

    Также, по последним данным, колонна Сирийских национальных сил дошла до Африна, несмотря на обстрелы турецкой артиллерии.

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