Климкин и Ко. Подлость украинцев не знает границ, считают в Польше

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Новые перлы министра иностранных дел Павла Климкина рискуют еще больше усугубить непростые отношения Украины и Польши.

"Белые и пушистые"

Так, по словам Климкина, Украина готова признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но тогда и Польше следует сделать то же самое в отношении преступлений против украинского народа.

"Если некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" прежде всего им следует запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинской Галичины, а также Армию крайовую, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел", — предложил Климкин.

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Анонсируя будущий визит в Павлокому 3 марта, Климкин обратил внимание, что в отношениях Украины и Польши нельзя изображать одну сторону исключительно в черных красках, а другую — "белой и пушистой".

"Третьего марта будет очередная годовщина трагедии украинского села Павлокома, в котором в 1945 году местная польская самооборона и подразделения Армии крайовой под командованием поручика Юзефа Бисса расстреляли 366 украинцев, включая 157 женщин и 59 детей в возрасте до 14 лет. И таких сел было не одно и не десять. Так что будем делать с Армией крайовой?", — возмущается чиновник.

Обсуждать нечего

Не удивительно, что в Польше, мягко говоря, неоднозначное высказывание украинского политика вызвало бурю негодования. Рядовые поляки явно недоумевают, почему дипломат позволяет себе такие высказывания. Так в комментарии к новости на сайте "Газеты Всходней" пользователь Enej bandyta возмущается словами Климкина.

"Подлость украинцев не знает границ. Как Климкин смеет сравнивать бандитов с вилами и топорами с Армией? Это отсутствие элементарных исторических знаний. Климкин говорит, что готов "простить и попросить прощения", но прощать могут только жертвы, 250 тысяч убитых поляков, а не бандиты из УПА. Глава МИДа говорит о сотрудничестве с Польшей, но в сложившейся ситуации Польша вообще не должна ничем помогать бандеровской Украине", — отметил поляк.

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Согласен с этим мнением и Adam Szumlański, который тут же подчеркивает, что с Украиной в ее нынешнем виде Польша не может иметь ничего общего.

"Представители Украины до сих пор рассказывают нам, полякам, что никакого ухудшения в отношениях не будет. Но давайте будем откровенны — поляки, вероятно, никогда и не были стратегическими партнерами украинцев. Их новое государство, равно как и бывшая Козацкая Украина, по своей природе является антипольским. Что здесь еще можно обсуждать?", — удивляется он.

"Не пускать"

Хватает и тех, кто напоминает о том, что позволяя себе такие высказывания, Климкин, между тем, летит в Польшу договариваться о поставках газа.

"Мы благодарим его за эти мудрые слова закачиваем наш газ в Украину", — иронизирует KatolikPolak68.

"Интересно, что это все не мешает им лететь в Польшу за газом", — пишет Dajmy sobie spokój

Хотя, среди рядовых поляков хватает и тех, кто предлагает решить проблему кардинальным образом.

“Я надеюсь, что у этого джентльмена уже есть запрет на въезд в Республику Польша”, — пишет Bob

"Не впускать бандеровца!", — более резок юзер Jacek.

Абсурд и парадокс

Однозначного ответа на вопрос, что стоит за громким высказыванием главного украинского дипломата не дает и эксперт-международник Павел Рудяков.

"Поведение Климкина — это, мягко говоря, плохая дипломатия при еще худшей внешней политике. Сложившая после Майдана политика рассчитана на конфронтации. Но во все времена во всех странах, даже если государство движется таким курсом, любая дипломатическая служба по роду своей деятельности призвана искать компромисс, сглаживать острые углы. Вместо этого украинский МИД выступает в роли тарана, который усугубляет и без того сложные отношения", — говорит Рудяков.

По его словам, мотивы последнего заявления Павла Климкина малопонятны.

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"Вместе с тем, есть предположение, что глава МИДа попросту хотел сорвать свой предстоящий визит в Польшу. Подобное, конечно, воспринимается как абсурд и парадокс, но в наше время все возможно. Хотя, сама модель поведения Климкина, очевидно, не способствует возобновлению диалога и компромисса с Польшей, о котором мы говорим на всех уровнях", — считает Рудяков.

Тотальная безнаказанность

По мнению эксперта, сегодня представители государственной власти могут себе позволить все, что угодно.

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"Подобные вещи остаются безнаказанными потому, что в эшелонах сегодняшней власти власти никто не несет ответственность за свои действия. Любой чиновник может позволить себе все, что угодно, и ему ничего за это не будет. Тот же Климкин после тотального провала с голландским референдумом продолжает занимать свой пост и позволять себе из ряда вон выходящие вещи. Но никто со стороны власти даже не одергивает подобных чиновников, никто не заявляет, что есть какая-то позиция по данному вопросу. Вместо этого — абсолютное молчание", — резюмирует международник.