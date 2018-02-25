Гашиш - валюта террористов

РИА Новости Украина

В опубликованном отчете Специального оперативного командования НАТО говорится, что в Афганистане в результате рейда, проведенного совместно с Национальным подразделением афганских сил безопасности, было изъято 34 тонны сырого гашиша (травянистый каннабис) и 300 килограммов обработанного гашиша. НАТО заявила, что эти рейды — попытка перекрыть источники доходов талибов.

В январе отряд 7-го спецподразделения из 7-Афганской армии в Кандаке (Kandak) совершил ночной рейд на подразделение «Талибана» «Красный дом» в районе Нахр-е Сарадж (Nahre Saraj) провинции Гильменд (Helmand). Было изъято и уничтожено более 1000 килограммов гашиша, стоимостью $3,4 млн.

В Афганистане и мире в последние годы идет широкомасштабная борьба с производством наркотических веществ, однако она борьба не привела в каким-либо значительным результатам. Несколько лет назад ООН признала Афганистан крупнейшим производителем наркотиков в мире.

Война, продолжающаяся в Афганистане почти четыре десятилетия, уничтожила всю инфраструктуру. Чтобы выжить, крестьяне вынуждены выращивать опийный мак. По последним данным ООН, около 70 тыс.га земли отведено под гашиш. Ежегодно в стране производится от 1500 до 3500 тонн этого вида наркотика.

Собеседники Sputnik генерал Наджибулла (Najibullah) из спецподразделения кабульской полиции и Сейед Мехди Каземи (Seyed Mehdi Kazemi), пресс-секретарь управления по борьбе в наркотиками МВД ИРА, рассказали о том, в чьих руках сосредоточен наркобизнес в Афганистане, а также о росте производства и контрабанды наркотиков в стране.

Сейед Мехди Каземи заявил, что талибы контролируют производство наркотиков, так как это существенный источник их дохода: «Талибам нужны деньги, чтобы обслуживать свою боевую технику и закупать оружие. По этой причине они взяли контроль над фабриками по производству наркотиков в свои руки».

Генерал Наджибулла, рассказывая о своем опыте работы по борьбе с наркопреступностью, отметил увеличение роста производства и контрабанды наркотиков: «Я в течение 20 лет работаю в различных подразделениях по борьбе с уголовными преступлениями. Одной из моих обязанностей была борьба с наркотиками. В Афганистане есть наркотики, и это реальность. Были созданы органы, которые храбро с ними борятся. Конечно, во всем мире есть наркомафия, поскольку контрабанда наркотиков приносить огромный нелегальный доход. Сейчас в Афганистане есть наркодилеры, которые орудуют в центре и провинциях. Следует отметить, что здесь замешаны и международные наркодилеры, которые поощряют выращивание наркотиков крестьянами, в результате чего контрабанда наркотиков в нашей стране расширяется. Мы не можем это отрицать. Да, контрабанда наркотиков в Афганистане увеличилась».

Каземи рассказал, что талибы заставляют афганских фермеров выращивать наркотики в подконтрольных им районах: «Они заставляют крестьян выращивать коноплю и мак и открыто говорят им, что обеспечат их безопасность в обмен на выращивание наркотических растений. Конечно, талибы замешаны в этом, и занимаются контрабандой наркотиков в Иран и Пакистан».

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По его словам, выращивание, производство и контрабанда наркотиков происходит в южных и юго-западных провинциях Афганистана — Урузган (Oruzgan), Гильменд (Helmand), Кандагар (Qandahar); на востоке — в Бадахшане (Badakhshan), Баглане (Baqlan) и других районах, где власть находится в руках талибов.