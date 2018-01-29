СМИ сообщают об интенсивной перестрелке в районе военной академии в Кабуле

WAKIL KOHSAR / AFP

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Группа боевиков совершила атаку на военную академию в столице Афганистана Кабуле, в настоящий момент идет перестрелка, на территории заведения слышны взрывы, сообщает телеканал Tolo News.

Власти афганской столицы подтвердили телеканалу, что утром в понедельник группа неизвестных напала на Национальный оборонный университет имени Маршала Фахима.

По данным корреспондента телеканала, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению.

О жертвах, пострадавших и ущербе не сообщается.

Напомним, взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".