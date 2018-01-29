наверх
29.01.201806:32
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    В мире

    СМИ сообщают об интенсивной перестрелке в районе военной академии в Кабуле

    Тема:

    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (25)

    (обновлено: )73
    По информации СМИ, утром в понедельник группа неизвестных напала на Национальный оборонный университет имени Маршала Фахима, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению.
    Силы безопасности Афганистана
    WAKIL KOHSAR / AFP

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Группа боевиков совершила атаку на военную академию в столице Афганистана Кабуле, в настоящий момент идет перестрелка, на территории заведения слышны взрывы, сообщает телеканал Tolo News.

    Последствия взрыва в Кабуле
    RT в youtube
    Последствия теракта в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых

    Власти афганской столицы подтвердили телеканалу, что утром в понедельник группа неизвестных напала на Национальный оборонный университет имени Маршала Фахима.

    По данным корреспондента телеканала, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению.

    О жертвах, пострадавших и ущербе не сообщается.

    Напомним, взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Последствия непогды
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ