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    Теракт в Кабуле. Число погибших при взрыве возросло

    (обновлено: )8011
    Сообщается, что в результате взрыва в дипломатическом квартале столицы Афганистана 17 человек погибли, еще 110 получили ранения.
    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    SHAH MARAI / AFP

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 110 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает телеканал Tolo news со ссылкой на Минздрав.

    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani
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    Ранее сообщалось о 10 погибших и 79 раненых.

    Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле.

    Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

    Российское посольство находится далеко от места теракта, информации о пострадавших россиянах нет.

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