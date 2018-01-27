Теракт в Кабуле. Число погибших при взрыве возросло

SHAH MARAI / AFP

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 110 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает телеканал Tolo news со ссылкой на Минздрав.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 79 раненых.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле.

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

Российское посольство находится далеко от места теракта, информации о пострадавших россиянах нет.