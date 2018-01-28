Теракт в центре Кабула: число жертв превысило сотню

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Число жертв взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 103 человек.

Как сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главу МВД Афганистана, еще 235 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 95 жертвах и 191 пострадавшем.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.

Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".