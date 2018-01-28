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    В мире

    Теракт в центре Кабула: число жертв превысило сотню

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    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (24)

    (обновлено: )66
    Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.
    На месте взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле. Архивное фото
    REUTERS Omar Sobhani

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Число жертв взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 103 человек.

    На месте взрыва в Кабуле
    @cnnbrk
    Главное в мире: теракт в Кабуле, гнев Израиля, буйство Сены

    Как сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главу МВД Афганистана, еще 235 человек получили ранения.

    Ранее сообщалось о 95 жертвах и 191 пострадавшем.

    Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.

    Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

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