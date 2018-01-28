Главное в мире: теракт в Кабуле, гнев Израиля, буйство Сены

РИА Новости Украина

Кровопролитный теракт в Кабуле

Одной из основных тем для обсуждения мировых изданий сегодня стал теракт, произошедший в афганской столице. Взрыв прогремел в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Как сообщают СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи. По последним данным, погибли 95 человек, еще 158 пострадали. Газета New York Times назвала взрыв "резней", упомянув, что этот теракт является самым кровопролитным в стране за всё время войны с терроризмом. Как пишет издание, "эти жертвы являются ещё одним напоминанием того, как Афганистан истекает кровью". Газета Washington Post отмечает, что ответственность за теракт взяло радикальное движение "Талибан", и напоминает о недавней атаке на одну их самых тщательно охраняемых гостиниц афганской столицы Intercontinental Hotel, за которой также стоят талибы. Тогда погибли 22 человека. Французское издание Figaro сообщило, что на воскресенье Эйфелева башня погасит свои огни в память о жертвах теракта.

Гнев Израиля

Многие израильские политики обрушились с критикой на власти Польши, которые предложили запретить какие-либо высказывания о вине поляков в Холокосте. Некоторые видные деятели израильской политики даже обвинили Польшу в непосредственном отрицании массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны. Газета Guardian отмечает, что Израиль и Польшу в целом объединяют хорошие отношения, однако новая политическая инициатива не осталась незамеченной. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ее "безосновательной". "Никто не может изменить историю, и Холокост невозможно отрицать", — заявил политик. Как пишет журнал Spiegel, по указанию Нетаньяху израильский посол встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, чтобы выразить решительное противодействие законопроекту. На традиционной церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста Моравецкий отдал дань памяти погибшим от рук нацистов, а позже опубликовал твит, в котором попытался максимально отдалить поляков от вины за трагедию. "Аушвиц-Биркенау — это не польское название, а Arbeit Macht Frei ("Труд делает свободным" — ред.) — не польский лозунг", — написал он.

И вновь домогательства

Тему непристойного поведения продолжают обсуждать ведущие американские СМИ, новый ньюсмейкер у них для этого нашелся. Миллиардер Стивен Уинн, владеющий казино в Лас-Вегасе, покинул пост финансового руководителя национального комитета Республиканской партии на фоне сексуального скандала. Первым такую информацию предоставило издание Politico. Ссылаясь на сведения трех информированных источников, издание отмечает, что решение об отставке было принято в пятницу после того, как в СМИ появились сообщения о причастности 73-летнего Уинна к сексуальным домогательствам. Газета Los Angeles Times, в свою очередь, вспоминает, что президент США Дональд Трамп отзывался о Уинне как о "большом друге". Когда-то Трамп и Уинн состязались в бизнесе, а после инаугурации первого второй занял должность, которую сейчас вынужден покинуть. По данным анонимного источника газеты Time, Трамп дал отмашку Уинну, когда тот решил уйти в отставку. Миллиардер вложил весомые суммы в пользу национального комитета, исчисляющиеся сотнями тысяч и даже миллионами долларов, однако ведомство не спешит сообщать о том, вернет ли оно какую-либо часть этой суммы своему благотворителю.

Жестокость стихии

Река Сена угрожает винным погребам и музеям Парижа. Тревогу бьют многие европейские СМИ. Власти Франции предупредили, что уровень воды в главной парижской артерии из-за паводка может подняться до отметки лета 2016 года. Тогда в итоге продолжительных дождей в некоторых районах страны произошли масштабные наводнения, а уровень воды в Сене в городской черте Парижа поднимался до рекордных показателей за последние 34 года — выше шести метров. В этом году парижан может ожидать та же цифра, и тому вновь поспособствовали продолжительные ливни.

REUTERS Christian Hartmann Наводнение в Париже

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По подсчетам ОЭСР, город может оказаться в условиях далекого 1910 года, когда уровень воды поднялся до 8,6 метра. Такое событие затронет до 5 миллионов человек и причинит ущерб в размере до 30 миллиардов евро. Газета Independent в этой связи напоминает, что нормальным уровнем реки считается всего 1,5 метра. По ее данным, помимо ценных винных запасов и подвалов музеев, от стихии страдают живописные причалы и водное сообщение, в том числе туристические маршруты. К счастью, данных о жертвах или пострадавших в результате наводнений пока не поступало.