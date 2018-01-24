Тела украинцев, погибших в Кабуле, доставлены на родину

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Самолет с телами семи украинцев, погибших во время нападения боевиков на отель в Кабуле, прибыл на Украину, сообщил в среду на своей странице в Twitter глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил, что тела всех семи погибших идентифицированы, 19 украинцам удалось спастись.

"Ужасное террористическое нападение на отель в Кабуле унесло жизни семи украинцев. Самолет с телами погибших уже на Украине… Глубокие соболезнования родным и близким", — написал Климкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в результате теракта и поручил кабмину предоставить помощь их семьям.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в минувшую субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".