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    Тела украинцев, погибших в Кабуле, доставлены на родину

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    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (21)

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    Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Самолет с телами жертв кровавого теракта в Кабуле уже прибыл в Украину.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    airportboryspil / Facebook

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Самолет с телами семи украинцев, погибших во время нападения боевиков на отель в Кабуле, прибыл на Украину, сообщил в среду на своей странице в Twitter глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani
    Теракт в Кабуле. На предложение мира талибы всегда отвечают войной

    Ранее украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил, что тела всех семи погибших идентифицированы, 19 украинцам удалось спастись.

    "Ужасное террористическое нападение на отель в Кабуле унесло жизни семи украинцев. Самолет с телами погибших уже на Украине… Глубокие соболезнования родным и близким", — написал Климкин.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в результате теракта и поручил кабмину предоставить помощь их семьям.

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в минувшую субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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