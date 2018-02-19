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    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео

    (обновлено: )16401
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
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    Ранее источник сообщил РИА Новости, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они возвращались со службы из храма. МВД Дагестана заявило о четырех убитых, четырех раненых и ликвидации нападавшего, региональный минздрав — о пяти госпитализированных после стрельбы. Позднее в администрации города сообщили, что число погибших увеличилось до пяти. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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    "Убитый стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана 22-летний Халил Халилов", — говорится в сообщении.

    Как сообщается, с родственниками погибших и пострадавших, а также очевидцами убийства работает группа психологов МЧС РФ.

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