Эхом в 2018-том. Главные международные события 2017 года

РИА Новости Украина

Прошедший год стал временем решительного перелома в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Еще недавно контролировавшая значительную часть Сирии и Ирака террористическая группировка "Исламское государство" понесла существенный урон, и к концу года можно было говорить о победе над ИГ в этих странах.

В остальном 2017 год стабильности на мировой арене не добавил. Во многом это связано с ситуацией внутри США, их внешнеполитическим курсом. После прихода к власти новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом Вашингтон начал проводить линию на выход из крупнейших соглашений: Соединенные Штаты отказались от Транстихоокеанского партнерства, от Парижского соглашения по климату, под вопрос поставлены ключевые договоренности по иранской ядерной программе. Кроме этого, Трамп резко ужесточил риторику в отношении КНДР, угрожая ей военными сценариями развитий событий. Пхеньян в долгу не остался и провел ядерное испытание, а также ряд ракетных.

Все это сопровождалось масштабной антироссийской кампанией в США, в рамках которой продолжилось расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, вводились новые санкции против России. Вашингтон также еще больше осложнил дипломатические отношения с Москвой, закрыв три диппредставительства РФ в США, пишут РИА Новости.

Сирия и Ирак

Одним из самых значимых итогов года для международной политики можно считать удары, которые были нанесены по террористической группировке "Исламское государство" как в Сирии, так и в Ираке.

Еще год назад ИГ контролировало значительные территории, образуя самопровозглашенный халифат. О его создании было объявлено в 2014 году, и в период своего расцвета он контролировал около 110 тысяч квадратных километров, до 8 миллионам человек приходилось жить в условиях постоянного террора со стороны боевиков, голода, авиаударов и боевых действий. На начало 2017 года под контролем ИГ были такие крупные города, как Мосул (второй по величине город Ирака), сирийские Ракка и Пальмира. Группировка вела осаду Дейр-эз-Зора на востоке Сирии.

Но за 2017 год исламисты растеряли почти все свои территории. На севере Сирии при поддержке международной коалиции курдско-арабскими "Сирийскими демократическими силами" была освобождена провинция Ракка. Южнее сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила Пальмиру, Меядин и Абу-Кемаль, разблокировала Дейр-эз-Зор. Кроме того, удалось "замирить" Алеппо (второй по величине город Сирии), где при посредничестве Турции договорились с повстанцами об их выходе из города. В Ираке армия при участии курдской пешмерга освободила Мосул и соседние города. Сейчас боевики контролируют отдельные участки пустыни, из которой, впрочем, пытаются наносить удары по армиям Сирии и Ирака.

В связи с выполнением поставленных на данный момент задач президент России Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Ожидается, что этот процесс не займет много времени. При этом два пункта базирования российских военных в Тартусе и Хмеймиме, а также российский центр по примирению враждующих сторон продолжат свою работу на постоянной основе. Москва и Дамаск не прекратят сотрудничать в борьбе с террористами: после разгрома "Исламского государства" они вместе будут решать вопрос с "Джебхат ан-Нусрой". По словам Путина, теперь в Сирии созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Трамп

В январе 2017 года новым президентом США стал Дональд Трамп. С самого начала он начал проводить резкую и временами даже экстравагантную политику. Так, американский лидер заявил о выходе из Транстихоокеанского партнёрства, которое, как он считает, идёт вразрез с экономическими интересами Соединённых Штатов. Еще один договор, который новый хозяин Белого дома посчитал вредным для своей страны — Парижское соглашение по климату. В августе Трамп уведомил ООН о намерении выйти из соглашения, впрочем, официально покинуть его США смогут только в 2020 году.

Под угрозой оказалось и соглашение по ядерной программе Ирана. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Тегеран соблюдает одобренный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий. Впрочем, выходить из договорённости США не будут, по крайней мере пока — в Белом доме заверили, что будут работать с конгрессом над "серьезными недостатками" соглашения.

Северная Корея

Серьезную встряску мировому сообществу Трамп устроил и в связи с ситуацией вокруг КНДР, которая в последнее время активизировала свою ракетно-ядерную программу. Президент США окрестил лидера Северной Кореи "человеком-ракетой" (Rocket man) и заявил, что если Пхеньян "сделает что-то с Гуамом, то с КНДР произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". "Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы), но это не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным", — этими словами Трамп заставил нервничать весь мир.

Несмотря на это и на протесты большинства мировых стран, Пхеньян продолжает развивать свою ядерную и ракетную программы. Последние испытания состоялись в КНДР 29 ноября — была запущена баллистическая ракета "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров. После этого Северная Корея заявила, что может теперь наносить ядерные удары по всей территории США.

Как на это реагировать, в международном сообществе пока точно не знают. Есть две большие группы стран. Первая во главе с США выступает за резкое ужесточение санкционного давления на КНДР и не исключает при этом военного развития событий. Вторая, представленная, в частности, Россией и Китаем, относится к инициативам первой отрицательно. Москва и Пекин предложили план, который предполагает "двойное замораживание": лидер КНДР Ким Чен Ын отказывается от ядерных испытаний и пусков ракет, а США и Южная Корея не проводят военные учения на Корейском полуострове. Пока положительной реакции ни из Вашингтона, ни из Пхеньяна не последовало.

Скандалы в США

С ещё большими вызовами Трампу приходится иметь дело внутри страны. Он находится на посту президента США уже почти год, но с этим фактом смирились, похоже, ещё не все его противники. Все это время в Соединённых Штатах под руководством специального прокурора Роберта Мюллера идет расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.

Следствие ведётся в закрытом режиме, что даёт американским масс-медиа поводы для спекуляций. Так, СМИ не исключают, что обвинения по "российскому делу" могут предъявить экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну, чьи контакты с послом РФ ряд представителей американского истеблишмента ранее посчитали противозаконными. Пока под арестом (домашним) оказались бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и его бизнес-партнёр Ричард Гейтс, правда, по другому "делу": им предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

Тель-Авив

С США связано еще одно громкое событие, произошедшее практически под занавес 2017 года. В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда из Тель-Авива американского посольства.

Само решение о переводе посольства в Иерусалим было принято конгрессом США еще в 1995 году, но с тех пор каждый президент США раз в шесть месяцев продлевал мораторий на выполнение акта о посольстве в Иерусалиме. Трамп не продлил.

Этот шаг привел не только к новому витку эскалации в Иерусалиме и регионе в целом, но и спровоцировал выступления мусульман по всему миру. Акции протеста прошли в Париже, Вашингтоне, Куала-Лумпуре, Стамбуле, других городах, демонстранты пришли в том числе к дипмиссиям США в Ливане, Иордании, Индонезии. В первые дни после объявления Трампа в результате столкновений в разных районах Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Иерусалима ранения получили более тысячи человек. Палестина заявила, что не считает больше Вашингтон посредником в ближневосточном урегулировании.

В Москве и других столицах отмечают, что инициативы Трампа идут вразрез с устоявшимися подходами международного сообщества. Большинство стран мира, как и США до недавних пор, считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Несмотря на это Трамп, рейтинг которого в данный момент находится на историческом минимуме, не пошел на очередную отсрочку и, объявляя свое решение, не преминул напомнить, что предыдущие президенты делали это одним из основных предвыборных обещаний, но не выполняли его. "Я выполняю", — подчеркнул он.

Выборы 2017

В 2017 году выборы прошли в ключевых странах ЕС, признанных "тяжеловесах" Европы — во Франции и Германии.

Французы выбрали новым главой государства экс-министра экономики 39-летнего Эммануэля Макрона, который стал самым молодым президентом Франции. Среди его предвыборных обещаний — снижение уровня безработицы, увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности. Он также предлагает увеличить военные расходы до 2% от ВВП с нынешних 1,79%, выступает за более решительную борьбу с терроризмом, восстановление военного призыва для всех французов — и юношей, и девушек. Макрон заявлял и о готовности вести диалог с Россией, но "требовательный". Он считает, что антироссийские санкции должны быть сняты по мере выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

В Германии канцлер Ангела Меркель снова выиграла парламентские выборы, однако победа оказалась неубедительной. Позиции правящего блока ХДС/ХСС серьезно ослабли — по итогам голосования он получил свой худший результат с 1949 года. Не очень удачно выступили и социал-демократы во главе с Мартином Шульцем. А вот правая партия "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.

В этих условиях с конца сентября не удается создать новое правительство. Переговоры ХДС/ХСС с "зелеными" и Либерально-демократической партией провалились. СДПГ, сначала заявившая, что не рассматривает вариант коалиции с Меркель и уходит в оппозицию, позже передумала, но к каким-то результатам это пока не привело. Союз с левыми и АдГ сторонники канцлера отвергают.

Время и шансы на формирование кабинета министров еще есть, однако непонятно, насколько он будет устойчивым. В связи с этим эксперты поговаривают о возможности новых, досрочных выборов и даже об отставке Меркель.

Каталония

Очередной после Brexit и победы Трампа "избирательной неожиданностью" последних лет стал референдум о независимости Каталонии, который был проведен 1 октября.

К моменту голосования дискуссия вокруг решения каталонцев внутри и за пределами Испании накалилась настолько, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию "первой мировой интернет-войной".

По итогам плебисцита вечером 1 октября парламентом Каталонии была принята резолюция о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение в Каталонии прямого правления Мадрида. Мировое сообщество заявило о непризнании итогов референдума и об уважении суверенитета Испании. Глава автономии Карлес Пучдемон и несколько его соратников бежали в Брюссель, члены каталонского правительства были помещены под стражу.

Впрочем, укрепить свои позиции Мадриду это не помогло. На прошедших 21 декабря досрочных выборах в парламент Каталонии победу снова одержали сторонники независимости — они получили абсолютное большинство в 70 мест из 135.

Курдистан

Референдум о независимости провел и автономный регион Иракский Курдистан. На прошедшем 25 сентября плебисците за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.

Багдад, естественно, назвал референдум незаконным и его итоги не признал. После этого власти Ирака ввели ряд санкционных мер в отношении курдского региона.

В середине октября противоречия между курдами и центральным правительством Ирака обострились. Багдад провел силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Произошли столкновения между проправительственными силами и курдским ополчением. Район в результате перешел под контроль федеральных властей.

С тех пор стороны пытаются вести диалог, однако противоречия между ними сохраняются.

Цепь терактов

Волна терактов прокатилась в 2017 году по Европе и США. Причем во многих случаях террористы взяли на вооружение новое орудие убийства — автомобиль.

31 октября грузовик, которым управлял уроженец Узбекистана, выехал на велосипедную дорожку в Нью-Йорке и проехал несколько улиц, сбивая велосипедистов на своем пути.

Одной из самых кровавых стала августовская серия терактов в Испании — автофургон въехал в толпу людей в Барселоне, а чуть позже аналогичным образом другой террорист задавил прохожих в Камбрильсе.

В марте и июне террористы на микроавтобусах таранили людей на Вестминстерском и Лондонском мостах британской столицы — во время второго инцидента преступники успели выйти из машины и напасть на прохожих с ножами.

Пятнадцать человек погибли в апреле в петербургском метро в результате взрыва, устроенного смертником; а в мае в Великобритании в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, унес жизни 22 человек другой смертник — Салман Абеди.

Уход Мугабе

В ноябре в отставку подал старейший в мире правящий глава государства — 93-летний лидер Зимбабве Роберт Мугабе. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром. Несмотря на преклонный возраст, он неоднократно утверждал, что не собирается уходить из политики и хотел участвовать в президентских выборах в 2018 году. Его жена Грейс вообще заявляла, что и после смерти Мугабе будет настолько популярен, что зимбабвийцы проголосуют даже за его тело.

Однако править до ста лет и больше у Мугабе не получилось. Уйти в отставку ему пришлось после конфликта с вице-президентом страны Эммерсоном Мнангагвой, на стороне которого выступили военные.

Мугабе на посту главы государства запомнился, в частности, как инициатор "черного передела" — отъема земель и фактической высылки из страны белых фермеров. Экономика Зимбабве от этой и других мер пострадала крайне серьезно: инфляция достигала 300 миллионов процентов, в ходу были купюры в сто триллионов зимбабвийских долларов, а затем местную валюту и вовсе вывели из оборота, заменив на американскую. Зато сам зимбабвийский лидер жил широко: в 2015 году празднование его дня рождения обошлось в один миллион долларов, хотя бюджет всей страны в те годы не превышал трех миллионов. Теперь, по словам родственников, Мугабе и его жена начнут новую скромную жизнь в деревне и займутся фермерством.

Катар

В июне политико-дипломатический кризис произошел в регионе Персидского залива. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Кроме того, они потребовали от своих подданных покинуть территорию Катара, запретив одновременно въезд катарцам.

Читайте также: 2018 год, опрос экспертов: "затягиваем пояса", перемен не будет

Начавшая изоляцию Катара "четверка" выдвинула стране ряд требований, включая закрытие телеканала "Аль-Джазира", но Доха отказалась их выполнить, назвав нереалистичными, а также нарушающими ее суверенитет.

В целом Катар все обвинения в свой адрес отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет. Опасения по поводу эскалации конфликта вплоть до военных действий не подтвердились, и, несмотря на то, что бойкот сохраняется и оказывает негативное влияние на Катар, экономика государства достойно справляется с возникшими трудностями. Теперь основные проблемы связаны с финансированием различных проектов в Катаре, в частности, организации Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Однако Доха заверяет в том, что дипломатический кризис не повлиял на подготовку к мероприятию и чемпионат пройдет на высшем уровне.