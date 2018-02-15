В Москве в посольство Нидерландов принесли конверт с белым порошком

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Конверт с белым порошком прислали в четверг в посольство Нидерландов в Москве, идет проверка, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"Секретариат посольства получил конверт с белым порошком", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты сейчас проверяют содержимое конверта.

Ранее сообщалось, что вещество в конверте, который неизвестные прислали в офис экс-президента США Барака Обамы в Вашингтоне, оказалось детской присыпкой.