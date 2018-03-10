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    Посольство Нидерландов в РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Государственный флаг Нидерландов на здании посольства Нидерландов в Москве
    В Москве в посольство Нидерландов принесли конверт с белым порошком
    10:33 15.02.2018
    83
    По информации источника в экстренных службах, секретариат посольства Нидерландов получил конверт с белым порошком, специалисты сейчас проверяют содержимое.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    МИД РФ высказал послу Нидерландов сомнения в объективности доклада по MH17
    10:38 04.10.2016
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    Международная следственная группа, представившая в среду, 28 сентября, предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Посол Нидерландов в Москве будет вызвана в МИД России
    22:24 30.09.2016
    904Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как отмечается, для дополнительного разъяснения причин неприятия в России методов работы ССГ, уводящих расследование в неверном направлении, 3 октября в МИД России будет вызвана посол Нидерландов в Москве.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Государственный флаг Нидерландов на здании посольства Нидерландов в Москве
    В Москве в посольство Нидерландов принесли конверт с белым порошком
    10:33 15.02.2018
    83
    По информации источника в экстренных службах, секретариат посольства Нидерландов получил конверт с белым порошком, специалисты сейчас проверяют содержимое.
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