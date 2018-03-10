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    "Калибр" (ракета)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пуск крылатых ракет Калибр по объектам Джебхат-ан-Нусра в Сирии. Видео
    Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии 
    06:30 24.09.2017
    1796Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Минобороны России опубликовало видеозапись пуска с подлодки "Великий Новгород" крылатых ракет "Калибр", которые нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии.
    Минобороны РФ показало пуск ракеты Калибр с атомной подлодки в Баренцевом море. Видео
    Минобороны РФ показало пуск ракеты "Калибр" с атомной подлодки в Баренцевом море 
    09:41 18.08.2017
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    Министерство обороны России опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.
    Удар крылатыми ракетами Калибр ВМС России по объектам Иг в Сирии. Видео
    Удар крылатыми ракетами "Калибр" ВМС России по объектам ИГ в Сирии 
    01:17 25.06.2017
    563Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара ракетами "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии. Показан пуск ракет с кораблей и подводной лодки "Краснодар" и уничтожение нескольких объектов террористов.
    Пуск ракет Калибр ВМС РФ на учениях Кавказ-2016. Видео
    Пуск ракет "Калибр" ВМС РФ на учениях "Кавказ-2016" 
    10:40 09.09.2016
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    Министерство обороны России опубликовало на своем канале в интернете видео успешного пуска ракет "Калибр" во время военных учений "Кавказ-2016". Пуск производился с кораблей Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Углич".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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