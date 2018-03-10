Минобороны России опубликовало видеозапись пуска с подлодки "Великий Новгород" крылатых ракет "Калибр", которые нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии.
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара ракетами "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии. Показан пуск ракет с кораблей и подводной лодки "Краснодар" и уничтожение нескольких объектов террористов.
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в интернете видео успешного пуска ракет "Калибр" во время военных учений "Кавказ-2016". Пуск производился с кораблей Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Углич".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".