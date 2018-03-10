Министерство обороны России опубликовало на своем канале в интернете видео успешного пуска ракет "Калибр" во время военных учений "Кавказ-2016". Пуск производился с кораблей Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Углич".
В территориальных водах Туркменистана в Каспийском море в 110 километрах от берега и в 800 километрах от Астрахани произошел пожар на российском танкере PALFLOT 2. Судно следовало из Баку в город Валаджу без груза.
Российские военные корабли в рамках проверки боеготовности войск Южного военного округа отрабатывают поиск подводных лодок условного противника и мин в Черном и Каспийском морях, сообщило во вторник управление пресс-службы и информации Минобороны России.
Министерство обороны РФ опубликовало на своем официальном канале в YouTube видео дозаправки стратегического ракетоносца Ту-160 над акваторией Каспийского моря. Смотрите стоп-кадры указанного видео, максимально возможное качество.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".