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    Каспийское море

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Вертолет. Архивное фото
    Пять человек погибли при крушении вертолета в Каспийском море
    10:13 27.11.2016
    594
    На борту вертолета, принадлежащего Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), находилось пять человек. Он должен был перевезти раненого сотрудника с нефтяной платформы в больницу.
    Пуск ракет Калибр ВМС РФ на учениях Кавказ-2016. Видео
    Пуск ракет "Калибр" ВМС РФ на учениях "Кавказ-2016" 
    10:40 09.09.2016
    1053
    Министерство обороны России опубликовало на своем канале в интернете видео успешного пуска ракет "Калибр" во время военных учений "Кавказ-2016". Пуск производился с кораблей Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Углич".
    Пожар на российском танкере
    Пожар на российском танкере 
    19:09 23.04.2016
    226
    В территориальных водах Туркменистана в Каспийском море в 110 километрах от берега и в 800 километрах от Астрахани произошел пожар на российском танкере PALFLOT 2. Судно следовало из Баку в город Валаджу без груза.
    Пожар на российском танкере PALFLOT 2 в Каспийском море
    Пожар на российском танкере в Каспийском море ликвидирован
    18:44 23.04.2016
    1480
    Как сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана, "пожар на танкере полностью потушен в 17:06 мск". На нем находились 11 членов экипажа, из которых были спасены десять, один человек погиб.
    Танкер на рейде
    По факту пожара на российском танкере на Каспии идет проверка
    15:25 23.04.2016
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    Согласно информации, проводится доследственная проверка по факту пожара в субботу, 23 апреля, на судне "PALFLOT 2", совершающем плавание под флагом Российской Федерации.
    Пожар на танкере
    Пожар на российском танкере на Каспии никто не тушит
    13:02 23.04.2016
    1226
    Согласно информации, танкер находится на нейтральных водах. Противопожарные службы Азербайджана не могут выйти на борт иностранного судна без надлежащего согласия.
    Танкер. Архивное фото
    В Каспийском море загорелся танкер РФ, погиб один человек - источник
    12:17 23.04.2016
    538
    Согласно информации, озвученной РИА Новости источником в экстренных службах, к месту пожара направляются три пожарных судна, на месте работают два вертолета МЧС Азербайджана.
    Российские корабли вышли в Черное и Каспийское моря на учениях. Видео
    Российские корабли вышли в Черное и Каспийское моря на учения 
    04:21 09.02.2016
    311
    Российские военные корабли в рамках проверки боеготовности войск Южного военного округа отрабатывают поиск подводных лодок условного противника и мин в Черном и Каспийском морях, сообщило во вторник управление пресс-службы и информации Минобороны России.
    Дозаправка стратегического ракетоносца Ту-160
    Дозаправка стратегического ракетоносца РФ над Каспийским морем 
    11:17 24.11.2015
    609Сирия: военное противостояние.
    Министерство обороны РФ опубликовало на своем официальном канале в YouTube видео дозаправки стратегического ракетоносца Ту-160 над акваторией Каспийского моря. Смотрите стоп-кадры указанного видео, максимально возможное качество.
    Каспийском море
    Путин и Назарбаев подписали документ о разграничении дна Каспия
    10:19 15.10.2015
    162
    Как отмечается в сообщении, документ регулирует вопросы совместной разработки нефтеносной структуры "Центральная".
    Танкер. Архивное фото
    Артиллерийские корабли и катера начали учения на юге РФ
    08:47 24.03.2015
    376
    Согласно данным, экипажам "Волгодонска" и "Махачкалы", артиллерийских катеров предстоят учения по ведению морского боя в одиночку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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