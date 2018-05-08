наверх
08.05.201817:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко требует отпустить ее в Раду

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (302)

    8910
    Согласно заявлению пресс-службы нардепа Надежды Савченко, она требует обеспечить ей присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Арестованная по подозрению в подготовке терактов нардеп Надежда Савченко требует от генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и спикера парламента Андрея Парубия обеспечить ей присутствие на заседаниях Верховной Рады, сообщила пресс-служба нардепа в Facebook.

    Сестре Савченко порезали шины
    facebook.com/Vira Savchenko
    Сестре Савченко порезали шины на авто. Появилось видеообращение

    Смотрите также: Как благодаря Медведчуку из Савченко сделали "агента Кремля"

    "Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады", — говорится в обращении Савченко.

    Подчеркивается, что будучи народным депутатом, Савченко обязана присутствовать на заседаниях парламента встречаться с избирателями, а также выполнять предусмотренные Конституцией Украины обязательства.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидер движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина