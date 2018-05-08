Савченко требует отпустить ее в Раду

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Арестованная по подозрению в подготовке терактов нардеп Надежда Савченко требует от генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и спикера парламента Андрея Парубия обеспечить ей присутствие на заседаниях Верховной Рады, сообщила пресс-служба нардепа в Facebook.

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"Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады", — говорится в обращении Савченко.

Подчеркивается, что будучи народным депутатом, Савченко обязана присутствовать на заседаниях парламента встречаться с избирателями, а также выполнять предусмотренные Конституцией Украины обязательства.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.