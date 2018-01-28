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    Трамп потребовал решительных действий против талибов

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    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (23)

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    По словам президент США Дональда Трамп, "жесткость "Талибана" не должна восторжествовать". Он также призвал мировое сообщество "принять решительные меры против талибов и тех, кто их поддерживает".
    На месте взрыва в Кабуле. Архивное фото
    @cnnbrk

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу осудил теракт в Кабуле и призвал мировое сообщество принять решительные меры против талибов и "тех, кто их поддерживает".

    Последствия взрыва в Кабуле
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    Последствия теракта в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых

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    "Я осуждаю подлый теракт, в результате которого погибли десятки и получили ранения сотни невинных людей… США привержены безопасности Афганистана, свободного от террористов, которые угрожают американцам, нашим союзникам и всем, кто не разделяет их порочную идеологию", — говорится в заявлении Трампа, поступившем в РИА Новости.

    Трамп отметил, что "жесткость "Талибана" не должна восторжествовать". Он также призвал мировое сообщество "принять решительные меры против талибов и тех, кто их поддерживает".

    Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

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