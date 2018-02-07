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    Россия

    Напарник погибшего в Сирии пилота РФ сообщил подробности последнего боя

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (405)

    (обновлено: )55151
    По словам ведомого командира звена российских штурмовиков СУ-25СМ Романа Филипова, когда ПЗРК сработал по машине командира летчик до конца прикрывал командира в воздухе.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    @QalaatAlMudiq

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Ведомый командира звена российских штурмовиков СУ-25СМ Романа Филипова рассказал детали боя с террористами, в котором погиб майор, пишет газета Минобороны "Красная звезда".

    Опубликовано видео удара, которым уничтожили боевиков в Идлибе, где ранее был сбит Су-25
    Ruptly в youtube
    Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

    "Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" — рассказал летчик. По его словам, Филипов спокойно сказал: "В меня попали… Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится… Вызывай ПСО (поисково-спасательный отряд. — Прим. ред.)".

    "А дальше были крайние слова: "Уходи в облака", — добавил ведомый Филипова. "Конечно, я не ушел. Бросить командира — последнее дело", — подчеркнул он.

    Пилот объяснил, что облет зоны деэскалации "Идлиб" — задача привычная, но боевая. Там в районах, подконтрольных боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра", регулярно идет беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения. Этот вылет был боевым.

    "Когда ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. — Прим. ред.) сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля", — заявил летчик.

    В то же время он продолжал передавать на командный пункт координаты, вызывал поисково-спасательную службу. "Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома", — заключил ведомый.

    Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

    Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже. Роману Филипову присвоили звание Героя России, у него остались жена и четырехлетняя дочь.

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