Напарник погибшего в Сирии пилота РФ сообщил подробности последнего боя

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Ведомый командира звена российских штурмовиков СУ-25СМ Романа Филипова рассказал детали боя с террористами, в котором погиб майор, пишет газета Минобороны "Красная звезда".

"Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" — рассказал летчик. По его словам, Филипов спокойно сказал: "В меня попали… Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится… Вызывай ПСО (поисково-спасательный отряд. — Прим. ред.)".

"А дальше были крайние слова: "Уходи в облака", — добавил ведомый Филипова. "Конечно, я не ушел. Бросить командира — последнее дело", — подчеркнул он.

Пилот объяснил, что облет зоны деэскалации "Идлиб" — задача привычная, но боевая. Там в районах, подконтрольных боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра", регулярно идет беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения. Этот вылет был боевым.

"Когда ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. — Прим. ред.) сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля", — заявил летчик.

В то же время он продолжал передавать на командный пункт координаты, вызывал поисково-спасательную службу. "Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома", — заключил ведомый.

Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже. Роману Филипову присвоили звание Героя России, у него остались жена и четырехлетняя дочь.