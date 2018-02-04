О чем пишут в мире: гибель пилота Су-25, расстрел мигрантов, откровения Умы Турман

РИА Новости Украина

В Сирии погиб российский пилот

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Инцидент обсуждают зарубежные СМИ по обе стороны океана.

Один из вопросов, которые ставит перед собой газета Washington Post, это вопрос о том, откуда взялось такое оружие, поставок которого требовала сирийская оппозиция? Тут же издание приводит слова официального представителя госдепа США Хезер Науэрт, которая отвергла предположения о том, что Штаты поставляли ПЗРК на территорию страны. "Соединенные Штаты никогда не предоставляли ПЗРК какой-либо группе в Сирии, и мы очень озабочены тем, что такое оружие используется", — заявила она.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, боевики-исламисты контролируют северо-восточную провинцию Идлиб, однако сирийские и российские силы оказывают на них мощное давление. Это издание и другие СМИ отмечают, что в ответ военнослужащие РФ уничтожили более 30 боевиков в результате группового удара по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре", откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

@QalaatAlMudiq Сбитый российский Су-25 в Сирии

В Италии расстреляли мигрантов

Вооруженный мужчина начал стрелять по людям из своего автомобиля, целясь в "африканских мигрантов" и "иностранцев", пишут издания на своих передовицах.

Громкий инцидент вызвал панику в небольшом итальянском городке Мачерата с населением около 43 тысяч человек. Водитель открывал стрельбу в разных местах города, его преследовали правоохранители. Мэр города призвал его жителей оставаться дома, пока ситуация не разрешится. В инциденте, описанном как атака на почве расовой ненависти, пострадали шесть мигрантов из Африки. Стрелком оказался 28-летний местный житель, завернувшийся во флаг Италии. Зарубежные издания попытались добыть побольше информации о нападавшем.

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Как пишет издание Express, когда водителя автомобиля Луку Траяни схватили, он демонстрировал нацистское приветствие. Газета Time вспоминает, что подозреваемый участвовал в местных выборах от консервативной партии "Лига Севера", однако не добился успеха. В связи с происшествием СМИ вспоминают, что несколькими днями ранее произошло убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро, а действия Траяни могли стать местью за ее гибель. Газета Los Angeles Times также ссылается на ожесточенную предвыборную борьбу в Италии, где в настоящий момент одной из основных тем для обсуждения стала миграция.

Il Resto del Carlino В Италии мужчина открыл огонь по мигрантам

Ума Турман обвинила Ванштейна

Знаменитая американская актриса решилась подробно рассказать о том, что же произошло между ней и кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого она ранее обвинила в сексуальных домогательствах. Большое интервью Умы Турман газете New York Times быстро разбежалось по другим изданиям, а вслед за ним на страницах СМИ появилась и реакция "обвиняемой стороны".

"Это был такой удар. Он толкнул меня. Он попытался на меня наброситься. Он пытался раздеться. Он делал разные неприятные вещи", — так описывает события актриса.

Как пишет газета New York Post, команда продюсера настаивает, что физического контакта между двумя звездами не было, а сам Вайнштейн расстроен заявлениями "своей коллеги и друга", с которой у него установились очень тесные и взаимовыгодные рабочие отношения. Подчиненные Вайнштейна даже распространили общие фотографии, на которых он запечатлен с Турман и другими знаменитостями на различных мероприятиях. Вдобавок к этому поступают сообщения о том, что продюсер может подать иск в отношении Турман после ее заявлений.

Между тем, издание Guardian сообщает, что сейчас Вайнштейн находится на лечении в Аризоне. В то же время, согласно данным СМИ, полиция Лондона проверяет еще две жалобы от женщин, заявивших о сексуальных домогательствах с его стороны. К британским правоохранителям, таким образом, с жалобами на Вайнштейна обратились уже девять женщин. Число предполагаемых пострадавших в США исчисляется десятками.

Токсичные порты Британии

Газета Independent бьет тревогу из-за выбросов диоксида азота, которые превышают норму в четыре раза, и выбросов сернистого газа, превышающих норму в три раза, в крупных портовых городах Великобритании Саутгемптон, Гримсби и Ливерпуль. По словам экспертов, около 40 тысяч британцев ежегодно умирают из-за заболеваний, таких как астма, рак, инсульт и порок сердца, связанных с выбросами этих токсичных газов в атмосферу.

Как сообщает издание, Европейский союз примет правовые меры, если королевство и девять других европейских государств не смогут добиться успехов в сокращении выбросов в атмосферу. Однако до сих пор наибольшее внимание уделяется загрязнению на дорогах, в то время как, по словам экологов, суда, проходящие через британские порты, наносят гораздо больший вред экологии региона, чем автомобильное топливо. К тому же эксперты отмечают, что морскому транспорту гораздо сложнее предоставить экологическую альтернативу, в то время как на дорогах появляются электромобили. Так что суда, скорее всего, останутся "грязным пережитком прошлого".

Другая британская газета Telegraph, в свою очередь, сообщает, что судна регулярно сбрасывают огромное количество вредного пальмового масла у берегов Британии, не неся никакой юридической ответственности за это впоследствии. Разливы пальмового масла имеют такое же пагубное воздействие на морскую среду, как и разливы топлива.