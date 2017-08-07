Немцы протестуют против крупнейшего в ЕС склада токсичных химикатов ВС США

РИА Новости Украина

ВС США планируют создать в южной части региона Пфальц (историческая область на западе ФРГ – Ред.) самый крупный в Европе склад для хранения веществ, опасных для здоровья человека.

Население создало гражданскую инициативу, которая требует от американских военных сообщить в подробностях, какие именно химикаты будут там храниться. Тем временем расширение склада обсуждается в земельном парламенте, к работе были подключены и федеральные ведомства.

Склад опасных веществ, расположенный между населенными пунктами Лингенфельд и Гермерсхайм (Lingenfeld, Germersheim) снабжает вооруженные силы США по всей Европе такими химикатами, как топливные присадки и противообледенительные средства. Теперь складскую емкость используемого с 2013 года помещения планируется увеличить с 70 (на данный момент) до 1900 тонн, то есть в 27 раз.

Таким образом, данный склад должен стать самым крупным складом опасных веществ армии США в Европе. Помимо горюче-смазочных материалов, тут должны будут храниться ещё 50 тонн химикатов, имеющих высшую категорию опасности.

Соответствующая заявка подана в управление района Гермерсхайм, однако, в ней эти крайне опасные для здоровья вещества, отнесенные к категории высокотоксичных, перечислены не полностью.

На рассмотрение заявки логистического подразделения Министерства обороны США „Defense Logistics Agency/Distribution Europe“ в окружном управлении отводилось четыре недели. После этого был еще двухнедельный срок, в течение которого жители Гермерсхайма и Лингенфельда могли подать свои возражения. Этот срок истекает 7 августа.

Около 40 протестов против склада опасных веществ

На данный момент в районное управление поступило почти 40 заявлений с возражениями. Однако они поданы группой численностью около десяти человек, которые теперь объединились в гражданскую инициативу.

В день учреждения инициативы собралось довольно много народу: почти 200 человек.

Граждане опасаются, что ядовитые вещества могут представлять опасность для окружающей среды, и критикуют недостаток прозрачности со стороны американцев. В заявке зачастую указываются не названия химикатов, а лишь категории их хранения.

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Михаэль Гаули (Michael Gauly), начальник отдела районной администрации по вопросам строительства, окружающей среды и переработки отходов, поясняет: "Протесты касаются прежде всего хранения опасных веществ и возможных вариантов реакции в случае аварийной ситуации".

Армия США говорит, что на склад ежедневно будет приезжать около 200 грузовиков. Грузовые машины, перевозящие опасные вещества, используют федеральную дорогу, но порой и пути объезда, ведущие через жилые районы. Если на подъездной дороге случится авария, то степень возникшей опасности для местного населения трудно даже представить.

Маттиас Йоа (Matthias Joa), депутат ландтага федеральной земли Рейнланд – Пфальц (Rheinland-Pfalz) не верит, что при нынешних условиях на случившуюся аварию можно отреагировать адекватно: "Я сомневаюсь, что при двадцатисемикратном увеличении складской ёмкости пожарная служба армии США, а также пожарные части окрестных районов, штаты которых, конечно, не увеличиваются, в случае возникновения таких ситуаций смогут с ними справиться. И тем более, если они не будут точно знать, что там хранится".

Другой момент, который критикуют граждане в поданных ими протестах против хранилища, — это перечень опасных веществ. Гаули и тут согласен с гражданами: "Даже если многие вещества сами по себе кажутся менее опасными – до сих пор неясно, как они будут реагировать при потенциальном контакте и смешении друг с другом в случае повреждений".

В категории высокотоксичных веществ перечислены лишь несколько отдельных позиций, в том числе и диметилсульфат, боевое отравляющее вещество времён первой мировой войны. Это обстоятельство заставляет сомневаться в том, что все вещества, которые планируется хранить на складе, служат лишь логистическим, а не военным целям.

При этом, замечает Гаули, Агентство оборонной логистики (Defense Logistics Agency, DLA) выбрало для своей заявки "репрезентативные вещества", то есть те, которые используются чаще всего. Критики предполагают, что Армия США хочет получить карт-бланш, чтобы хранить на складе всё, что угодно.

Гражданская инициатива подвергает критике и то обстоятельство, что для расширенного склада не предусмотрены планы ни по техобслуживанию, ни на случай чрезвычайной ситуации.

В качестве недостатка отмечается и тот факт, что проект расширения хранилища не соответствует новому постановлению об производственных авариях. Михаэль Гаули из районного управления согласен, что в этом отношении имеется неясность: "Это интересная постановка вопроса, поскольку военные объекты вообще-то не подпадают по действие постановления о производственных авариях. Мы передали этот вопрос на экспертизу в Федеральное ведомство бундесвера по инфраструктуре, охране окружающей среды, и бытовым услугам. Результат этой экспертизы мы потом привлечём для дальнейшей оценки".

Принятие решения – слишком сложная задача для районного собрания?

Некоторые недовольные требуют, чтобы столь далеко идущее решение принималось как минимум на уровне ландтага, если не вообще на федеральном уровне – в министерствах обороны и окружающей среды. Среди таких активистов и Маттиас Йоа, член "Альтернативы для Германии" (AfD): "Гражданская инициатива обратила внимание на то, что не были соблюдены различные процедуры. Так, например, не была проведена экспертиза на экологическую совместимость. Мы считаем, что так дело не пойдет. Кроме того, документы заявки обладают очень высокой степенью сложности. Тут следовало бы привлечь хотя бы одного независимого эксперта. И мы считаем, что принимать такое решение на коммунальном уровне – это неправильно, и охотно обсудили бы эту проблему на земельном уровне".

Михаэль Гаули из районного управления сообщил, что уже запланировано сотрудничество как минимум с экспертными комиссиями на земельном и федеральном уровне: "На районном уровне мы собираем вместе процедуру по защите населения от последствий выбросов вредных веществ в окружающую среду и поданные протесты. А отдельные ведомства на земельном – и частично даже на федеральном уровне проведут экспертизы и дадут свои оценки в отдельных специальных дисциплинах, таких как охрана вод, окружающей среды или защита почвы. Мнения этих профессиональных экспертов, а также мнения инициатора заявки, то есть ведомства США и его экспертов, которым параллельно будут переданы возражения населения, в конце концов будут обсуждаться на предварительном заседании".

Это заседание должно состояться 12 сентября. А уже в августе экологический комитет ландтага земли Рейнланд – Пфальц (Rheinland-Pfalz) проведет дебаты по поводу планов о расширении склада опасных веществ.

Удивительно то, что в состав гражданской инициативы вошли не только "озабоченные граждане", но и местные политики, такие как Райнхард Вернер (Reinhard Werner), член городского собрания Гермерсхайма (СДПГ — SPD) и Эрвин Лёйтнер (Erwin Leuthner), мэр общины Лингенфельд. Франк Ляйбек (Frank Leibeck), глава т.н. объединённой общины (административная единица, в которую входит несколько общин – Ред.) Лингенфельд, тоже приветствует инициативу граждан: "Гражданские инициативы, требующие больше прозрачности и информации, всегда достойны одобрения. Если они вносят вклад в процесс принятия решения, то я считаю, что это хорошо. Данная гражданская инициатива выступает против расширения хранилища. Если в конце будет принято именно такое решение, то, с моей точки зрения, это тоже хорошо. Мы, совет объединённой общины Лингенфельд, дали отрицательную оценку по вопросу расширения хранилища, поскольку мы не располагаем достаточной информацией по этому вопросу".

Гражданская инициатива собрала уже более тысячи подписей против расширения с клада, которые должны быть переданы председателю районного совета (района Гермерсхайм) Фрицу Брехтелю (Fritz Brechtel). Брехталь в своём пресс-релизе уже заявил, что приветствует гражданскую инициативу, и что самое главное для него – безопасность людей и окружающей среды.

Учитывая разгул терроризма, столь большое сосредоточение опасных веществ вызывает у населения беспокойство. Один из учредителей гражданской инициативы Дитмар Битцек (Dietmar Bytzek) написал в своем заявлении, что в случае нападения склад американских ВС может стать одной из приоритетных целей, поскольку осуществляет снабжение большой часть американского контингента.

Поэтому Битцек подал в районное управление протест не только против расширения хранилища, но даже и против его консервации. На данный момент взять у Дитмара Битцека интервью пока не удалось.

Уже 14 августа министр обороны ФРГ Урсула фон дар Ляйен посетит базу учебного батальона ВВС ФРГ Гермерсхайме. Вполне возможно, гражданская инициатива уже там обратит на себя внимание.