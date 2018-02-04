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    Культура

    Неожиданно распахнул халат. Турман раскрыла детали домогательств Вайнштейна

    (обновлено: )467
    По словам Турман, Вайнштейн домогался ее, а позже, когда актриса вызвала его на разговор, угрожал разрушить ее карьеру.
    Ума Турман
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Адвокат Харви Вайнштейна сообщил,что в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, может быть подан иск в суд, пишет издание Hollywood Reporter.

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    Турман в числе других актрис обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах еще в конце прошлого года. В интервью газете New York Times в субботу она впервые раскрыла подробности произошедшего между ней и продюсером четверть века назад. По словам Турман, Вайнштейн домогался ее, а позже, когда актриса вызвала его на разговор, угрожал разрушить ее карьеру.

    Она рассказала о встрече в парижском отеле после выхода фильма "Криминальное чтиво", когда они спорили о сценарии. В тот момент продюсер неожиданно распахнул халат, и хотя актриса посчитала это странным, но не почувствовала угрозы.

    Второй инцидент произошел в лондонском отеле "Савой". Актриса рассказала, что Вайнштейн толкнул ее и попытался наброситься.

    "Он делал всевозможные неприятные вещи, но не изнасиловал меня", — сказала Турман.

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    После выхода статьи адвокат продюсера Бенджамин Брафман заявил, что его подопечный был шокирован "ложными обвинениями со стороны Умы Турман" и рассматривает возможность обратиться в суд. При этом, по словам юриста, Вайнштейн признает, что 25 лет назад совершал неподобающие поступки в отношении актрисы, однако тут же извинился перед ней.

    "Заявления госпожи Турман газете Times тщательно проверяются и оцениваются, прежде чем будет принято решение об уместности какого-либо иска против нее", — говорится в заявлении Брафмана.

    Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, помимо Турман среди них были такие известные актрисы, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.

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