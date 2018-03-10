Мировые СМИ пишут о сбитом в Сирии самолете РФ Су-25, пилот которого катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, о стрелке по иммигрантам и иностранцам в Италии, о заявлении Умы Турман о домогательстве со стороны Вайнштейна и о загрязнении Британских портов.
Группа из 100 женщин, в которую вошли актрисы и писательницы, заявляют, что "настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию".
По словам Амбры Гутьеррес, в апреле 2015 года ей предложили 18-страничное юридическое соглашение о том, что она за миллион долларов не будет публично говорить о попытке Харви Вайнштейна залезть рукой ей под юбку и о том, что он трогал ее грудь.
Вайнштен лично перечислил имена актеров и актрис, кто мог знать о домогательствах с его стороны. В частности, упоминаются актрисы Роуз Макгоуэн, Софи Дикс и Аннабелла Шиорра, публично обвинившие продюсера в домогательствах и изнасилованиях.
По данным СМИ, на совещании в понедельник Американская телевизионная академия проголосовала за то, чтобы навсегда изгнать из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, находящегося в эпицентре скандала с сексуальными домогательствами.
Гильдия продюсеров Америки ранее единогласно исключила Вайнштейна из числа своих участников. Как следует из заявления Гильдии, по уставу Вайнштейну дали время, чтобы подготовить ответ на обвинения, но вместо этого он решил отказаться от членства в организации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".