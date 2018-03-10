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По словам Амбры Гутьеррес, в апреле 2015 года ей предложили 18-страничное юридическое соглашение о том, что она за миллион долларов не будет публично говорить о попытке Харви Вайнштейна залезть рукой ей под юбку и о том, что он трогал ее грудь.