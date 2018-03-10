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    Вайнштейн Харви

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Статуя Харви Вайнштейна на диване для кастинга в Голливуде
    Статую Вайнштейна на "диване для кастинга" установили в Голливуде
    03:12 02.03.2018
    215Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Скульптура представляет собой диван, на которой сидит скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн в банном халате и со статуэткой "Оскара" в руках.
    Сальма Хайек
    Сальма Хайек о Вайнштейне: он грозил сломать мне коленные чашечки
    11:16 09.02.2018
    456
    По словам Хайек, конфликт с Вайнштейном возник во время ее съемок в фильме "Фрида", в котором она исполняла главную роль.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    О чем пишут в мире: гибель пилота Су-25, расстрел мигрантов, откровения Умы Турман
    12:40 04.02.2018
    635
    Мировые СМИ пишут о сбитом в Сирии самолете РФ Су-25, пилот которого катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, о стрелке по иммигрантам и иностранцам в Италии, о заявлении Умы Турман о домогательстве со стороны Вайнштейна и о загрязнении Британских портов.
    Вайнштейн получил по лицу из-за секс-скандала. Видео
    Вайнштейн получил по лицу в ресторане из-за секс-скандала 
    21:59 10.01.2018
    404
    Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который был обвинен в сексуальных домогательствах, получил два удара в лицо от поклонника в ресторане оздоровительного комплекса.
    Актриса Катрин Денев
    Известные женщины заступились за мужчин после скандалов с домогательствами
    04:59 10.01.2018
    591Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Группа из 100 женщин, в которую вошли актрисы и писательницы, заявляют, что "настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию".
    Продюсер Харви Вайнштейн
    ТОП событий в мире: монстр Вайнштейн и слияние 21st Century Fox и Disney
    16:35 14.12.2017
    206
    Мировые новости пишут о самых громких событиях, которые будут иметь последствия: о возможном слиянии 21st Century Fox и Disney и о продолжении скандала с продюсером Вайнштейном.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров США
    07:59 28.11.2017
    183Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Представитель кинопродюсера Харви Вайнштейна подтвердил, что его клиент покинул гильдию, и добавил, что он "относится к организации с высочайшим уважением".
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Вайнштейн заплатил модели $1 млн за молчание о домогательствах
    04:27 22.11.2017
    170Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    По словам Амбры Гутьеррес, в апреле 2015 года ей предложили 18-страничное юридическое соглашение о том, что она за миллион долларов не будет публично говорить о попытке Харви Вайнштейна залезть рукой ей под юбку и о том, что он трогал ее грудь.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Вайнштейн назвал 100 лиц, знавших о его домогательствах
    10:18 19.11.2017
    254Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Вайнштен лично перечислил имена актеров и актрис, кто мог знать о домогательствах с его стороны. В частности, упоминаются актрисы Роуз Макгоуэн, Софи Дикс и Аннабелла Шиорра, публично обвинившие продюсера в домогательствах и изнасилованиях.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Актриса подала против Вайнштейна иск об изнасиловании
    08:41 15.11.2017
    294
    По данным СМИ, актриса, которая проходит в судебных документах под именем "Джейн Доу", заявляет, что в 2016 году Вайнштейн изнасиловал ее в одной из гостиниц американского города Беверли-Хиллз.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Американская телеакадемия проголосовала за пожизненное изгнание Вайнштейна
    07:41 07.11.2017
    233Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    По данным СМИ, на совещании в понедельник Американская телевизионная академия проголосовала за то, чтобы навсегда изгнать из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, находящегося в эпицентре скандала с сексуальными домогательствами.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Полиция Нью-Йорка намерена арестовать продюсера Вайнштейна
    23:08 03.11.2017
    270Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Представитель нью-йоркской полиции заявил, что правоохранители получили "достоверное описание" произошедшего от женщины, которая ранее заявила о том, что стала жертвой Вайнштейна 7 лет назад.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Гильдия продюсеров проголосовала за пожизненное исключение Вайнштейна
    12:15 31.10.2017
    197Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Гильдия продюсеров Америки ранее единогласно исключила Вайнштейна из числа своих участников. Как следует из заявления Гильдии, по уставу Вайнштейну дали время, чтобы подготовить ответ на обвинения, но вместо этого он решил отказаться от членства в организации.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн подал в суд на свою компанию
    03:58 27.10.2017
    121Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Уволенный из компании Харви Вайнштейн требует передать ему все электронные письма, которые хранятся на его рабочем аккаунте, а также свое личное дело.
    Стивен Хокинг. Архивное фото
    О чем говорят в мире: секс-скандал в США расширяется, шок от Хокинга
    14:36 24.10.2017
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    Передовицы мировых СМИ во вторник, 24 октября, рассказывают и странном политическом раскладе в Венесуэле, внезапном визите Тиллерсона в Афганистан, а также новом развитии секс-скандала в США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Сальма Хайек
    Сальма Хайек о Вайнштейне: он грозил сломать мне коленные чашечки
    11:16 09.02.2018
    456
    По словам Хайек, конфликт с Вайнштейном возник во время ее съемок в фильме "Фрида", в котором она исполняла главную роль.
    Статуя Харви Вайнштейна на диване для кастинга в Голливуде
    Статую Вайнштейна на "диване для кастинга" установили в Голливуде
    03:12 02.03.2018
    215
    Скульптура представляет собой диван, на которой сидит скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн в банном халате и со статуэткой "Оскара" в руках.
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