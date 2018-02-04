Украинский журналист выложил в сеть фото погибшего в Сирии пилота РФ (18+)

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Погибший в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Смотрите также: Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

"Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир — полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов — бывший украинский предатель, не соответствует действительности", — пишет журналист в Facebook.

По его словам, Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Министерстве обороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в военном ведомстве сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по самолету.

Как заявили в российском Минобороны, бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции в этом регионе Сирии. В министерстве также добавили, что "подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды".