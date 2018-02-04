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    Украинский журналист выложил в сеть фото погибшего в Сирии пилота РФ (18+)

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (402)

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    По словам журналиста Юрия Бутусова, майор ВС РФ Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    @QalaatAlMudiq

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Погибший в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины, сообщил журналист Юрий Бутусов.

    Появилось видео воздушной атаки турецких истребителей по территории Сирии
    канал RT в youtube
    Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

    Смотрите также: Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

    "Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир — полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов — бывший украинский предатель, не соответствует действительности", — пишет журналист в Facebook.

    По его словам, Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".

    Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Министерстве обороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в военном ведомстве сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по самолету.

    Как заявили в российском Минобороны, бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции в этом регионе Сирии. В министерстве также добавили, что "подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды". 

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