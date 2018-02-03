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    В мире

    В Пентагоне отреагировали на сообщения о сбитом российском штурмовике в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (400)

    (обновлено: )43702
    По словам представителя Пентагона Эрика Пэхона, США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа "земля-воздух", Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 в был сбит из ПЗРК, сообщил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

    Опубликовано видео удара, которым уничтожили боевиков в Идлибе, где ранее был сбит Су-25
    Ruptly в youtube
    Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

    Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре", откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

    Представитель Пентагона сообщил, что США "сосредоточены на борьбе с ИГ" вместе с партнерами в Сирии.

    "США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.

    Он отметил, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ в восточной Сирии.

    "Мы будем оценивать обоснованность таких заявлений, чтобы обеспечить безопасности наших партнеров по коалиции", — сказал он, комментируя инцидент с российским самолетом.

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