В Пентагоне отреагировали на сообщения о сбитом российском штурмовике в Сирии

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа "земля-воздух", Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 в был сбит из ПЗРК, сообщил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре", откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

Представитель Пентагона сообщил, что США "сосредоточены на борьбе с ИГ" вместе с партнерами в Сирии.

"США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.

Он отметил, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ в восточной Сирии.

"Мы будем оценивать обоснованность таких заявлений, чтобы обеспечить безопасности наших партнеров по коалиции", — сказал он, комментируя инцидент с российским самолетом.