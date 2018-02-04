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    СМИ назвали группировку, ответственную за сбитый российский Су-25 в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (401)

    (обновлено: )154
    По информации СМИ, группировка "Хайат тахрир аш-Шам" взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25, при этом никаких доказательств достоверности этой информации не приводится.
    Сбитый российский Су-25 в Сирии
    @QalaatAlMudiq

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Группировка "Хайат тахрир аш-Шам" (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра") взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25, сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

    Опубликовано видео удара, которым уничтожили боевиков в Идлибе, где ранее был сбит Су-25
    Ruptly в youtube
    Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

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    Никаких доказательств достоверности этой информации не приводится. Аналогичные данные появились и на телеканале Al-Arabiya.

    Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Министерстве обороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в военном ведомстве сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по самолету.

    Как заявили в российском Минобороны, бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции в этом регионе Сирии. В министерстве также добавили, что "подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды".

    В декабре 2016 года действующий на тот момент президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии. Он тогда же подписал закон о военных расходах, который предусматривает в том числе порядок и условия поставок ПЗРК так называемой сирийской оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявлял, что разрешение на поставки США антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, приведет к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам.

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