СМИ назвали группировку, ответственную за сбитый российский Су-25 в Сирии

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Группировка "Хайат тахрир аш-Шам" (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра") взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25, сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

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Никаких доказательств достоверности этой информации не приводится. Аналогичные данные появились и на телеканале Al-Arabiya.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Министерстве обороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в военном ведомстве сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по самолету.

Как заявили в российском Минобороны, бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции в этом регионе Сирии. В министерстве также добавили, что "подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды".

В декабре 2016 года действующий на тот момент президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии. Он тогда же подписал закон о военных расходах, который предусматривает в том числе порядок и условия поставок ПЗРК так называемой сирийской оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявлял, что разрешение на поставки США антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, приведет к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам.