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    В Сирии сбили российский Су-25, пилот погиб

    (обновлено: )962216
    Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ.

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    "…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра".

    "При ведении боя с террористами пилот погиб", — сообщают в Минобороны.

    Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

    "По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса", — добавляют в российском Минобороны.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

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