Обнародованы шокирующие подробности гибели летчика сбитого в Сирии Су-25

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Тяжело раненный летчик сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов подорвал себя гранатой после окружения террористами, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вёл неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой", — говорится в сообщении.

Пилот сбитого в Сирии штурмовика Су-25 майор Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно, сообщили в Минобороны.

"Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно", — говорится в сообщении.