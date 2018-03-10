Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что строительство Музея монументальной пропаганды СССР будет контролировать международная компания, а средства были собраны с обычных киевлян и благотворителей.
Один из депутатов Киевсовета сообщил СМИ, что на заседании представитель СБУ попросил депутатов не нагнетать истерию, после чего секретарь совета отказался от идеи обращаться в суды относительно запрета Крестного хода в столице.
По словам заместителя киевского городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, киевские власти не получают удовольствия от нынешнего сотрудничества и несут убытки и в репутационном и в финансовом плане.
Решение принято в связи с "военной агрессией РФ против Украины, аннексией АР Крым и оккупацией части территории Донецкой и Луганской областей". О решении Киевсовета сообщил его секретарь Владимир Прокопив.
Прокопив уточнил, что конфликт будет исчерпан только тогда, когда местные жители получат ответы на вопросы не только по поводу дома, который строится, но также и ответы на вопросы по поводу развития их микрорайона.
В четверг под зданием Киевсовета проходит многочисленный митинг в защиту продажи алкоголя в киосках. Участники акции, среди которых представители "Правого сектора", штурмовали здание. Как это было, смотрите на кадрах.
Как сообщил в четверг секретарь Киевсовета, владельцы МАФов имеют право торговать алкогольными напитками до окончания срока действия выданной лицензии. Его заявление прозвучало на фоне массовой акции протеста под КГГА.
В Киеве открылась первое заседание нового горсовета. Как сообщил спецкор Александр Ивасивка, в кулуарах среди наиболее вероятных кандидатов на должность секретаря Киевсовета называют депутата от БПП Владимира Прокопива.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".