наверх
10.03.201808:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Владимир Прокопив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    В Киеве злятся на "майдан" Саакашвили из-за транспортного коллапса
    20:28 26.10.2017
    331Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив сообщил, что перекрывать полупустыми палатками улицу Грушевского не было основания.
    Владимир Прокопив. Архивное фото
    Музей пропаганды СССР в Киеве: главные вопросы и ответы
    13:48 24.05.2017
    291
    Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что строительство Музея монументальной пропаганды СССР будет контролировать международная компания, а средства были собраны с обычных киевлян и благотворителей.
    Киевский городской совет
    Столичная власть придумала новый принцип рассмотрения петиций киевлян
    03:09 11.03.2017
    84
    По словам секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива, авторы петиций часто жалуются, что рассмотрение документов затягивается.
    Крестный ход пересек границу Киевской области
    Киевсовет отказался запрещать Крестный ход в столице - СМИ
    17:19 24.07.2016
    1100Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Один из депутатов Киевсовета сообщил СМИ, что на заседании представитель СБУ попросил депутатов не нагнетать истерию, после чего секретарь совета отказался от идеи обращаться в суды относительно запрета Крестного хода в столице.
    Киевэнерго
    Столичные власти намерены отказаться от сотрудничества с "Киевэнерго"
    04:37 22.07.2016
    2450Тарифные протесты.
    По словам заместителя киевского городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, киевские власти не получают удовольствия от нынешнего сотрудничества и несут убытки и в репутационном и в финансовом плане.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Киев объявил о разрыве побратимских отношений с Москвой
    18:12 12.05.2016
    4915
    Решение принято в связи с "военной агрессией РФ против Украины, аннексией АР Крым и оккупацией части территории Донецкой и Луганской областей". О решении Киевсовета сообщил его секретарь Владимир Прокопив.
    Ситуация на застройке озера Утиное в Киеве. Архивное фото
    В КГГА оценили перспективы решения конфликта вокруг застройки на Позняках
    15:28 22.04.2016
    152Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Прокопив уточнил, что конфликт будет исчерпан только тогда, когда местные жители получат ответы на вопросы не только по поводу дома, который строится, но также и ответы на вопросы по поводу развития их микрорайона.
    Конфликт на месте застройки по улице Здолбуновской в Киеве
    Скандальная стройка на Позняках. Комментарий секретаря Киевсовета
    09:23 22.04.2016
    431Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    В Киевсовете намерены провести подробное расследование ситуации вокруг застройки озера Утиного. Перспективы урегулирования ситуации прокомментировал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
    Появилось видео штурма КГГА с требованием разрешить продажу алкоголя. Видео
    Появилось видео штурма КГГА в защиту продажи алкоголя в киосках 
    16:16 21.04.2016
    480Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    В четверг под зданием Киевсовета проходит многочисленный митинг в защиту продажи алкоголя в киосках. Участники акции, среди которых представители "Правого сектора", штурмовали здание. Как это было, смотрите на кадрах.
    Протест МАФовиков и Правого сектора под стенами КГГА
    Власти Киева разрешили торговать алкоголем в киосках
    15:56 21.04.2016
    199Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Как сообщил в четверг секретарь Киевсовета, владельцы МАФов имеют право торговать алкогольными напитками до окончания срока действия выданной лицензии. Его заявление прозвучало на фоне массовой акции протеста под КГГА.
    На место застройки по улице Здолбуновской в Киеве завезли строительную технику
    КГГА приостановила скандальную стройку на Позняках
    04:35 21.04.2016
    267Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Как отмечается, были собраны все стороны конфликта - жители окрестных домов, бывшие "элитовцы", депутаты, застройщики и разработчики генплана, эксперты.
    Киев
    В Киеве в рамках декоммунизации 111 улиц сменили названия – Прокопив
    20:43 09.02.2016
    126На металлолом. Украина против советских памятников.
    В общем 400 объектов в столице будут переименованы согласно закону о декоммунизации, рассказал заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
    Владимир Прокопив. Архивное фото
    Владимир Прокопив. Справка
    18:06 01.12.2015
    214Громкие отставки и назначения в Украине
    Киевский городской совет принял решение об избрании заместителем городского председателя - секретарем Киевсовета Владимира Прокопива. Владимир Прокопив родился 21 августа 1983 года в Ивано-Франковске.
    Владимир Прокопив
    Секретарем нового Киевсовета избран Прокопив
    17:17 01.12.2015
    677
    Соответствующее решение поддержали 80 депутатов Киевского городского совета путем тайного голосования. Кличко подписал решение об избрании Прокопива в сессионном зале.
    Здание Киевского городского совета
    Пост секретаря Киевсовета прочат депутату от БПП Прокопиву - Ивасивка
    14:16 01.12.2015
    174
    В Киеве открылась первое заседание нового горсовета. Как сообщил спецкор Александр Ивасивка, в кулуарах среди наиболее вероятных кандидатов на должность секретаря Киевсовета называют депутата от БПП Владимира Прокопива.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны

    Организации