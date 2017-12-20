Вся правда о работе и нагрузке депутата

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 18 декабря, стартует последняя пленарная неделя в парламенте в этом году. До сих пор неизвестно, будут ли депутаты рассматривать президентский проект закона о деоккупации Донбасса.

На этой неделе спикер Андрей Парубий заявил, что этот вопрос будет ключевым на последней пленарной неделе. В то же время ряд СМИ сообщает, что депутаты уже точно в этом году его не будут рассматривать.

Какой будет эта парламентская неделя, рассказал политически эксперт Сергей Быков в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які важливі питання ще цього парламентського тижня має розглянути ВР?

— Насправді дійсно ви цілком слушно зауважили щодо закону про деокупацію Донбасу. Однак, як цей, так і інші нагальні питання, які мали стояти на порядку денному цього року, але ще не були ухвалені, планується розглядати протягом наступного пленарного тижня. У тому числі і ряд інфраструктурних законопроектів, законопроектів з приводу відповідальності бізнесу, тощо. Можна просто передивитися порядок денний даної сесії ВР і побачити, які законопроекти ще не є розглянутими. Але з іншого боку, серед моїх знайомих парламентарів, щонайменше 4\5 вже знаходяться за кордоном. І після закінчення голосування за український бюджет на наступний рік вже більшість з них замовила собі квитки і відлетіла з нашої держави на святкування Різдва та Нового Року.

Яким чином можна притягати до відповідальності депутатів, які не з'являються на засідання ВР?

— Насправді робота у пленарному режимі — це тільки 33% роботи парламентаря. Більша частина роботи проводиться в комітетах ВР, з написання, погодження, внесення певних правок до ряду законопроектів, тобто саме комітетська робота становить основну частину роботи парламентарів. А прийти натиснути кнопку, вже висловити свою позицію за чи проти ухвалення того чи іншого законопроекту, це не більше, ніж 1/3.

Якщо більшість депутатів вже поїхала, виходить, не буде більшості, голосувати марно?

— Це тільки серед моїх знайомих. Я не можу казати з приводу усіх парламентарів. Серед моїх знайомих парламентарів — так, переважна більшість вже поїхала. Щодо загальної картини, я не можу сказати, оскільки далеко не зі всіма парламентарями я знаходжуся в тісних стосунках.

Серед анонсованих законопроектів також президент обіцяв, що подасть законопроект про створення антикорупційного суду. Що відбуватиметься в цьому зв'язку?

— Насправді президент сьогодні не може подати цей альтернативний закон про антикорупційний суд через те, що не відбулося процедури відкликання іншого законопроекту. Ми тільки наступного року насправді зможемо побачити розгляд цього принципового для України законопроекту. Оскільки навіть у тому випадку, якщо він буде внесений, навіть якщо він з порушенням регламенту буде включений до порядку денного, його просто не зможуть ухвалити через високу вірогідність банальної неявки українських народних обранців.

Знову будуть не виконані обіцянки?

— В Україні так само, як і на Заході, вже починається досить детальна підготовка до різдвяних та новорічних свят. Тобто цей тиждень буде просто формальним, для того, щоб закрити всі поточні справи 2017 року та підготуватися до святкування різдвяних та новорічних свят та готуватися до роботи вже в наступному 2018 році.

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Як боротися з прогульництвом в ВР, якісь дієві механізми з цього приводу існують в нашій державі?

— Насправді у тій нормативно-правовій ситуації, в якій знаходиться сьогодні Україна, цих заходів тиску бракує. Оскільки основним заходом тиску є публічне інформування громадськості про пропуски відвідувань засідань без поважних причин, тобто без надання відповідних документів про відрядження чи лікарняний. Але якщо ми подивимося на світовий досвід, то тут нам необхідно звернути увагу на, наприклад, Великобританію, на США, і до речі, звернути увагу на ті рекомендації Пета Кокса, які він надавав щодо реформування українського парламенту, і там пропонувалося створення інституту парламентських приставів, які матимуть можливість доставляти парламентарів до сесійної зали.

Які в нас більш або менші дисципліновані фракції?

— Тут наразі можна робити такі висновки, але треба дивитися статистику відвідувань, вона доступна на сайті українського парламенту. Я гадаю, що кожен з наших з вами слухачів може це зробити. Досить високим відсотком відвідуваності славиться БПП, славиться «Батьківщина» та славиться «Опозиційний Блок». Це з тих фракцій, які я наразі пам'ятаю, щодо їх приблизної статистики.

Те, що депутати прогулюють роботу, вплине на політичні уподобання українців на наступних виборах?

— На жаль, це жодним чином не відзначається на електоральних уподобаннях українців. Оскільки переважна більшість українських громадян все ж таки більше орієнтується на ті заяви та на ті лозунги, які декламує та чи інша партія, а не на рядових парламентарів.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявлял, что депутаты уверены, что они могут делать с правовой системой все, что угодно.

Кроме того, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий утверждает, что парламентарии примут закон о реинтеграции Донбасса, когда придет время для пиара.