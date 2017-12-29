наверх
29.12.201717:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Долгов на $11 млн: депутату запретили выезжать за границу

    (обновлено: )17501
    Как отмечается, в суд с просьбой временно запретить выезд за пределы Украины Дзензерскому обращался департамент исполнительной службы Министерства юстиции.
    Денис Дзензерский
    politrada

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева запретил выезд за границу депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому в связи с долгом в $10,9 млн перед банком "Кредит Днепр". Об этом сообщают "Украинские новости".

    Читайте также: За гранью понимания: откуда берутся миллионные премии в нищей стране

    В частности, в суд с просьбой временно запретить выезд за пределы Украины Дзензерскому до выполнения им обязательств исполнительного производства о взыскании с компании "Веста-Пласт" и депутата суммы долга по кредитному договору обращался департамент исполнительной службы Министерства юстиции.

    В августе сообщалось, что у "танцующего миллионера" арестовали имущество за долги. В конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рейтинг самых красивых людей
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия