Долгов на $11 млн: депутату запретили выезжать за границу

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева запретил выезд за границу депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому в связи с долгом в $10,9 млн перед банком "Кредит Днепр". Об этом сообщают "Украинские новости".

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В частности, в суд с просьбой временно запретить выезд за пределы Украины Дзензерскому до выполнения им обязательств исполнительного производства о взыскании с компании "Веста-Пласт" и депутата суммы долга по кредитному договору обращался департамент исполнительной службы Министерства юстиции.

В августе сообщалось, что у "танцующего миллионера" арестовали имущество за долги. В конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет.