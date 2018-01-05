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    Политика

    Черновицкий депутат объяснил, откуда у него 63 квартиры

    (обновлено: )30230
    По словам Ромео Скрипы, квартиры построила компания, которой он владеет вместе с родителями. Он добавил, что автомобиль его супруге "символически" продал ее отец.
    Роман Скрипа. Архивное фото
    Роман Скрипа/Facebook

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Депутат Черновицкого горсовета от БПП Ромео Скрипа объяснил, что он не покупал 63 квартиры, указанные в его декларации.

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    Кроме квартир, в документе указано, что жена Скрипы Ольга приобрела автомобиль BMW X6 за 45 тысяч гривен, реальная стоимость которой составляет примерно 38-46 тысяч долларов.

    По его словам, квартиры построила компания, которой он владеет вместе с родителями. 

    "Хотел бы прокомментировать информацию, которая распространялась в некоторых местных и всеукраинских средствах массовой информации. Относительно недвижимости, находящейся в моей собственности, хочу отметить, что с 2003 года я вместе с отцом занимаюсь строительным бизнесом. (…) Мы строители, мы не покупаем квартиры, мы их строим", — написал Скрипа на своей странице в Facebook.

    Кроме того, он добавил, что автомобиль его супруге "символически" продал ее отец.

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