наверх
05.01.201813:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве зарезали мужчину и подожгли его квартиру

    (обновлено: )16212
    Согласно данным, во время тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины в комнате. При осмотре были обнаружены следы убийства - синяки и резаная рана горла.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве при тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Как сообщается, 5 января в 1:52 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Шолом-Алейхема, 12, в одной из квартир возник пожар.

    Эксперты на месте, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской. Видео
    Канал на Youtube Національна поліція України
    Убийство Ноздровской. Работа экспертов и заявление Аброськина

    Как выяснилось, горит однокомнатная квартира на первом этаже.

    Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины в комнате. При осмотре были обнаружены следы убийства — синяки и резаная рана горла.

    В 2:10 бойцы локализовали пожар, а в 2:26 ликвидировали.

    На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.

    Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

    Ранее в Суворовском районе Одессы трое грабителей зарезали врача скорой помощи. На него напали, когда он снимал зарплату в банкомате.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Главная елка Одессы
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?