В Киеве зарезали мужчину и подожгли его квартиру

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве при тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Как сообщается, 5 января в 1:52 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Шолом-Алейхема, 12, в одной из квартир возник пожар.

Как выяснилось, горит однокомнатная квартира на первом этаже.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины в комнате. При осмотре были обнаружены следы убийства — синяки и резаная рана горла.

В 2:10 бойцы локализовали пожар, а в 2:26 ликвидировали.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.

Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

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