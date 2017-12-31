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    В Одессе грабители зарезали врача скорой помощи

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (90)

    (обновлено: )12601
    По информации СМИ, на 35-летнего медика напали, когда он получал в банкомате зарплату. Бандиты нанесли ему четыре ножевых ранения подключичной области, от которых он умер в карете скорой.
    Врача скорой жестоко убили в Одессе при попытке ограбления
    Думская.net

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы трое грабителей зарезали врача скорой помощи, сообщает Думская со ссылкой на полицию.

    "Погибший — фельдшер 3-й подстанции скорой помощи Андрей Овчинников. По словам коллег, на 35-летнего медика напали, когда он получал в банкомате зарплату. Бандиты нанесли ему четыре ножевых ранения подключичной области, от которых он умер в карете скорой", — говорится в сообщении.

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    Троих подозреваемых в убийстве задержали по горячим следам сотрудники полиции.

    Думская.net
    Врача скорой жестоко убили в Одессе при попытке ограбления

    Ранее сообщалось, что правоохранители за несколько дней установили и задержали 23-летнюю девушку в Одесской области по подозрению в убийстве мужчины.

     

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