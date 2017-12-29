Познакомилась и убила. В Одессе девушка зарезала мужчину

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители за несколько дней установили и задержали 23-летнюю девушку в Одесской области по подозрению в убийстве мужчины, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

"Смертельные ножевые ранения потерпевшему нанесла 23-летняя женщина, которая ночью приехала к нему в гости. Сейчас правонарушительнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Установлено, что после длительного употребления алкогольных напитков у себя дома, потерпевший приехал в Одессу, чтобы продолжить гуляния в одном из развлекательных заведений города. Там он познакомился с девушкой, которую пригласил к себе в гости. По месту жительства мужчины между ним и новой знакомой возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила хозяина дома ножом.

По словам девушки, потерпевший якобы начал оскорблять ее и склонять к интимной близости.

Совершив убийство, злоумышленница уехала в Одессу, где и была задержана полицией.

В ходе проведения санкционированного обыска в одесской квартире, которую арендовала женщина, правоохранители обнаружили и изъяли окровавленную одежду и предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области жестоко избили и сожгли мужчину.