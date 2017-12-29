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    Познакомилась и убила. В Одессе девушка зарезала мужчину

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (87)

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    Установлено, что злоумышленница познакомилась с мужчиной на дискотеке в Одессе. Он пригласил ее в гости, где во время ссоры она убила его ножом.
    На месте убийства мужчины в Одессе
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители за несколько дней установили и задержали 23-летнюю девушку в Одесской области по подозрению в убийстве мужчины, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

    "Смертельные ножевые ранения потерпевшему нанесла 23-летняя женщина, которая ночью приехала к нему в гости. Сейчас правонарушительнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

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    Установлено, что после длительного употребления алкогольных напитков у себя дома, потерпевший приехал в Одессу, чтобы продолжить гуляния в одном из развлекательных заведений города. Там он познакомился с девушкой, которую пригласил к себе в гости. По месту жительства мужчины между ним и новой знакомой возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила хозяина дома ножом.

    По словам девушки, потерпевший якобы начал оскорблять ее и склонять к интимной близости.

    Совершив убийство, злоумышленница уехала в Одессу, где и была задержана полицией.

    В ходе проведения санкционированного обыска в одесской квартире, которую арендовала женщина, правоохранители обнаружили и изъяли окровавленную одежду и предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.

    Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области жестоко избили и сожгли мужчину.

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